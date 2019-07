Η αστυνομία εκτιμά ότι και δεύτερος δράστης εμπλέκεται στην επίθεση με τέσσερις νεκρούς που σημειώθηκε αργά χθες το βράδυ σε πάρκο της πόλης Γκίλροϊ, στην Καλιφόρνια, όπου πραγματοποιούνταν φεστιβάλ.

Στο φεστιβάλ υπήρχαν πολλές οικογένειες και ανάμεσα στα θύματα είναι ένα άτυχο 6χρονο παιδί που δέχθηκε πυρά.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας δήλωσε ότι οι νεκροί είναι τέσσερις και σε αυτούς περιλαμβάνεται και ο δράστης.

Δεν έχουμε ιδέα ποιο ήταν το κίνητρο, πρόσθεσε ο ίδιος.

Το Gilroy Garlic Festival οργανώνεται κάθε χρόνο στο πάρκο Κρίστμας Χιλ, όπου απαγορεύεται αυστηρά η οπλοφορία, σύμφωνα με τον ιστότοπο της εκδήλωσης. Η πόλη Γκίλροϊ βρίσκεται περίπου 48 χιλιόμετρα νότια του Σαν Χοσέ.

Εξάχρονος ανάμεσα στα θύματα

Ο Στίβεν Ρομέρο είναι ένα από τα θύματα της επίθεσης από έναν ή δυο ενόπλους στο φεστιβάλ Gilroy Garlic που διοργανώνεται κάθε χρόνο στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια.

Βρισκόταν στο φεστιβάλ μαζί με τη μητέρα του και τη γιαγιά του όταν ο ένοπλος άρχισε να «θερίζει» ανθρώπινες ζωές.

Ο 6χρονος έπεσε νεκρός ανήμερα των γενεθλίων του ενώ η μητέρα και η γιαγιά του τραυματίστηκαν αλλά βρίσκονται εκτός κινδύνου.

Τα social media κατακλίστηκαν από αναρτήσεις οργής για τον θάνατο του παιδιού το οποίο είναι το πρώτο θύμα που αναγνωρίζεται μετά το μακελειό.

My heart breaks for Gilroy. This precious 6-year-old boy died at the festival shooting. His name is Stephen Romero. RIP little angel. @NBCLA @nbcbayarea https://t.co/pJ6AHIl1aX pic.twitter.com/xXBHp0S99K