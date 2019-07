Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 15 τραυματίστηκαν στην επίθεση χθες Κυριακή σε φεστιβάλ τροφίμων και ποτών στο Γκίλροϊ της Καλιφόρνιας.

Μάλιστα όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας της πόλης, ο Σκοτ Σμίδι, ανάμεσα στους νεκρούς είναι και ο δράστης της επίθεσης.

«Είναι απίστευτα θλιβερό και αποκαρδιωτικό μια εκδήλωση που κάνει τόσο μεγάλο καλό στην κοινότητα να αμαυρώνεται από μια τραγωδία όπως αυτή», είπε ο Σμίδι.

O δράστης, που έκοψε έναν φράχτη για να εισβάλει στο πάρκο και να πραγματοποιήσει την επίθεση, ενδέχεται να είχε και έναν συνεργό.

Τα κίνητρα του ενόπλου δεν είναι ακόμη σαφή, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Αυτόπτες μάρτυρες πάντως έκαναν λόγο για σκηνές πανικού στο φεστιβάλ, το οποίο προσελκύει περισσότερους από 100.000 ανθρώπους. Χθες ήταν η τελευταία ημέρα του φεστιβάλ.

Ο τραγουδιστής συγκροτήματος δήλωσε ότι είδε έναν άνδρα με πράσινο πουκάμισο και ένα γκρίζο μαντήλι γύρω από τον λαιμό του κρατώντας κάτι που έμοιαζε με όπλο. Πρόσθεσε μάλιστα ότι άκουσε κάποιον να φωνάζει «γιατί το κάνεις αυτό;» με τον δράστη να απαντάει «γιατί είμαι πραγματικά θυμωμένος».

Η 13χρονη Εβενι Ρέγιες δήλωσε ότι βρισκόταν στο φεστιβάλ με φίλους και συγγενείς. «Την ώρα που φεύγαμε είδαμε έναν άνδρα με ένα φουλάρι που είχε δεχτεί πυροβολισμό. Άνθρωποι ήταν πεσμένοι στον δρόμο και έκλαιγαν. Άλλοι πετούσαν τραπέζια και έκοβαν ακόμη και τον φράχτη για να ξεφύγουν».

Το Gilroy Garlic Festival οργανώνεται κάθε χρόνο στο πάρκο Κρίστμας Χιλ, όπου απαγορεύεται αυστηρά η οπλοφορία, σύμφωνα με τον ιστότοπο της εκδήλωσης. Στην εκδήλωση, που διεξήχθη για πρώτη φορά το 1979, εκτίθενται τρόφιμα και ποτά, γίνονται συναυλίες και διαγωνισμοί μαγειρικής. Οργανώνεται από εθελοντές, για τους οποίους το φεστιβάλ αυτό είναι μια από τις καλύτερες, αν όχι η καλύτερη καλοκαιρινή έκθεση τροφίμων στον κόσμο.

Law Enforcement is at the scene of shootings in Gilroy, California. Reports are that shooter has not yet been apprehended. Be careful and safe!