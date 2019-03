Στους 49 νεκρούς αυξήθηκε ο απολογισμός από τις δολοφονικές επιθέσεις σε δύο τεμένη στη Νέα Ζηλανδία.

Περίπου 48 άνθρωποι έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο της πόλης Κράιστσερτς. Ανάμεσά τους είναι και μικρά παιδιά, που νοσηλεύονται με τραύματα από σφαίρες, όπως ανακοίνωσαν οι υγειονομικές αρχές της Νέας Ζηλανδίας. Τέσσερα άτομα έχουν συλληφθεί για τις επιθέσεις.

Έκανε live μετάδοση στο Facebook την ώρα που πυροβολούσε

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ένας ένοπλος μπήκε στο τέμενος Μάστζιντ αλ Νουρ περίπου 10 λεπτά μετά την έναρξη της προσευχής και προέβη σε «δεκάδες αν όχι εκατοντάδες γύρους πυροβολισμών», όπως είπε ένας αυτόπτης μάρτυρας. Περιέγραψε τον ένοπλο σαν ξανθό, με ανοιχτόχρωμο δέρμα, κοντό, ενώ φορούσε κράνος και αλεξίσφαιρο γιλέκο.

Μία δεύτερη επίθεση σημειώθηκε στο τέμενος Λινγουντ Ματστζιντ. Εκεί, αυτόπτης μάρτυρας αναφέρει πως είδε έναν άντρα να φεύγει φορώντας ενδυμασία καμουφλάζ και κράνος μοτοσυκλέτας.

Ανώτατο επίπεδο συναγερμού

Η πρωθυπουργός πρόσθεσε πως η Νέα Ζηλανδία τέθηκε σε ανώτατο επίπεδο συναγερμού. Όπως είπε, οι τέσσερις φερόμενοι δράστες του μακελειού που έχουν συλληφθεί έχουν ακροδεξιές εξτρεμιστικές απόψεις, αλλά δεν περιλαμβάνονταν στον κατάλογο των προσώπων που παρακολουθούνταν από τις υπηρεσίες ασφαλείας.

«Τέσσερα [πρόσωπα] κρατούνται. Τρία είναι άνδρες και μία είναι γυναίκα», δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας Μάικ Μπους σε δημοσιογράφους στην Ουέλινγκτον. Σύμφωνα με τον ίδιο, ένας άνδρας μεταξύ 25 και 30 ετών κατηγορείται για ανθρωποκτονία και πρόκειται να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου αύριο.

Death toll in #NewZealandShooting in #Christchurch reaches 49, New Zealand Police Commissioner Mike Bush announces pic.twitter.com/dHQ7pfzkpb