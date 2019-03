Σαράντα νεκροί και πάνω από 20 τραυματίες είναι ο απολογισμός από τις επιθέσεις στα δύο τεμένη στην πόλη Κράιστσερτς της Νέας Ζηλανδίας.

Τον αριθμό ανακοίνωσε στην τηλεόραση η πρωθυπουργός της χώρας, Τζαχίντα Άρντερν.

Η πρωθυπουργός πρόσθεσε πως η Νέα Ζηλανδία τέθηκε σε ανώτατο επίπεδο συναγερμού. Όπως είπε, οι τέσσερις φερόμενοι δράστες του μακελειού που έχουν συλληφθεί έχουν ακροδεξιές εξτρεμιστικές απόψεις, αλλά δεν περιλαμβάνονταν στον κατάλογο των προσώπων που παρακολουθούνταν από τις υπηρεσίες ασφαλείας.

Η αστυνομία της Νέας Ζηλανδίας ανακοίνωσε ότι στελέχη της συνέλαβαν τέσσερις υπόπτους στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργείται μετά τις επιθέσεις ενόπλων σε δύο τεμένη στο κέντρο της πόλης Κράιστσερτς.

«Τέσσερα [πρόσωπα] κρατούνται. Τρία είναι άνδρες και μία είναι γυναίκα», δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας Μάικ Μπους σε δημοσιογράφους στην Ουέλινγκτον.

«Υπάρχουν επίσης πληροφορίες για αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς που είχαν τοποθετηθεί σε αυτοκίνητα, τους οποίους μπορέσαμε να εξουδετερώσουμε», πρόσθεσε.

Ο Μπους τόνισε πως δεν είναι αυτή τη στιγμή δυνατόν να ειπωθεί με ασφάλεια αν η ενέργεια αυτή ήταν μεμονωμένη ή όχι.

«Σε αυτό το χρονικό σημείο δεν πρέπει να κάνουμε απολύτως καμία υπόθεση», σημείωσε.

Έκανε live μετάδοση στο Facebook την ώρα που πυροβολούσε

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ένας ένοπλος μπήκε στο τέμενος Μάστζιντ αλ Νουρ περίπου 10 λεπτά μετά την έναρξης της προσευχής και άρχισε «δεκάδες αν όχι εκατοντάδες γύρους πυροβολισμών», όπως είπε ένας αυτόπτης μάρτυρας. Περιέγραψε τον ένοπλο σαν ξανθό, με ανοιχτόχρωμο δέρμα, κοντό, ενώ φορούσε κράνος και αλεξίσφαιρο γιλέκο.

Ένα δεύτερο περιστατικό πυροβολισμών σημειώθηκε στο τέμενος Λινγουντ Ματστζιντ. Εκεί , αυτόπτης μάρτυρας αναφέρει πως είδε έναν άντρα να φεύγει, o οποίος φορούσε ενδυμασία καμουφλάζ και κράνος μοτοσυκλέτας. Υπάρχουν επίσης δημοσιεύματα, τα οποία για την ώρα δεν επιβεβαιώνονται, πως βρέθηκε μια βόμβα σε κοντινή λεωφόρο.

H Dailymail μεταδίδει το βίντεο το οποίο φέρεται να δείχνει τη στιγμή της άφιξης του δράστη στο ένα από τα δύο τζαμιά.

Στο βίντεο φαίνεται ο άνδρας να βγάζει από το πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου του όπλα και να φτάνει στην είσοδο του τζαμιού.

Εκεί ανοίγει πυρ και αρχίζει να σκοτώνει.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας έκανε ζωντανή μετάδοση μέσω Facebook την ώρα που πυροβολούσε αδιακρίτως μέσα στο τζαμί.

Οι νεκροί είναι δεκάδες και ακόμη περισσότεροι οι τραυματίες ενώ ο δράστης είναι σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τοπικά ΜΜΕ ο 28χρονος Αυστραλός Μπρέντον Τάραντ (Brenton Tarrant).

He is the guy(terrorist) who killed many Muslims in mosque of new Zealand

But world's Media is calling him Shooter not terrorist Because he is not a Muslim!



Terrorist label is only for Muslims

Shame😢#Christchurch pic.twitter.com/eOJ1jEkfuF