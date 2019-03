Το Ισλαμαμπάντ απελευθέρωσε όπως είχε προαναγγείλει τον Ινδό πιλότο, Αμπχιντάν Βαρταμάν το μαχητικό του οποίου είχε καταρρίψει πάνω από την διοικούμενη από το Πακιστάν περιοχή του Κασμίρ.

Σύμφωνα με το BBC, o σμήναρχος παραδόθηκε σε ινδούς αξιωματούχους κοντά σε μια διέλευση των συνόρων με το Πακιστάν.

First Visuals of Wing Commander Abhinandan Varthaman at Attari- Wagah border #WelcomeHomeAbhinandan pic.twitter.com/t9zvdq71qT

Ο πιλότος περιέγραψε την εμπειρία του στην τηλεόραση του Πακιστάν, αναφέροντας πως ήταν «πολύ εντυπωσιασμένος» από τον πακιστανικό στρατό.

'I see peace in it. I have spent time with the Pakistani army. I am impressed' - #AbhinandanVarthaman



DETAILS: https://t.co/Im1ogyjn5apic.twitter.com/wssw4WfwDm