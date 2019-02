Η Ινδία απαιτεί από το Πακιστάν την απελευθέρωση του πιλότου που αιχμαλωτίστηκε χθες, μετά την κατάρριψη του μαχητικού αεροπλάνο του.

Το υπουργείο Πληροφοριών του Πακιστάν έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο που δείχνει τον πιλότο με δεμένα τα μάτια,ενώ στο πρόσωπο του υπάρχει αίμα.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε νέα επιδείνωση στις σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες, που ερίζουν εδώ και δεκαετίες για την περιοχή του Κασμίρ.

Η κυβέρνηση της Ινδίας έκανε λόγο για «χυδαία απεικόνιση ενός τραυματισμένου ανθρώπου».

Ο πιλότος αντιμετωπίζεται σαν ήρωας από χρήστες των social media στην Ινδία. Άλλοι χρήστες ζητούν και από τις δύο χώρες να δείξουν αυτοσυγκράτηση με το hashtag #SayNoToWar.

To Πακιστάν ανακοίνωσε πως ο πιλότος αντιμετωπίζεται «με βάση τη στρατιωτική δεοντολογία».

Αργότερα έδωσε στη δημοσιότητα ένα νέο βίντεο στο οποίο ο πιλότος αναφέρει το όνομα του (Abhinandan), τη στρατιωτική του θέση και πως κατάγεται «από το νότο». Αρνήθηκε όμως να αποκαλύψει την αποστολή που εκτελούσε όταν καταρρίφθηκε το αεροπλάνο του. «Δεν μπορώ να σας το πω αυτό», απάντησε.

Ο Abhinandan αποθεώνεται από τους συμπατριώτες του στα social media.

«Οι ινδικές ένοπλες δυνάμεις έχουν ανθρώπους σαν τον Abhinandan, οι οποίοι βάζουν πάνω από όλα το συμφέρον της πατρίδας. Είναι ένας πραγματικός ήρωας και περιμένουμε την επιστροφή του», έγραψε π.χ. ένας Ινδός στο Twitter.

Indian forces have people like #Abhinandan who have always put the interests of country ahead of them. He is a true hero and we hope he will return back soon. India will be waiting for her hero to come back.#AbhinandanMyHero