10 θεωρίες συνωμοσίας του RFK Jr. για την υγεία

Η τοποθέτηση του αντιεμβολιαστή Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ ως επικεφαλής του υπουργείου Υγείας των ΗΠΑ έχει θορυβήσει τους ειδικούς, οι οποίοι επισημαίνουν ότι ο Κένεντι εδώ και χρόνια διακινεί θεωρίες συνωμοσίας, πράγμα που τον καθιστά ακατάλληλο για την ηγεσία του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών.

Εάν η Γερουσία επικυρώσει την επιλογή του εκλεγμένου Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη θέση του υπουργού Υγείας, ο Κένεντι θα επιφορτιστεί με ένα τεράστιο χαρτοφυλάκιο που θα εποπτεύει την ασφάλιση των Αμερικανών, τα φάρμακα, τις ιατρικές προμήθειες και τα τρόφιμα. Όπως δήλωσε ο Πίτερ Χοτέζ, συνδιευθυντής του Κέντρου Ανάπτυξης Εμβολίων του Νοσοκομείου Παίδων του Τέξας και κοσμήτορας της Εθνικής Σχολής Τροπικής Ιατρικής στο Κολέγιο Ιατρικής Μπέιλορ: «Είναι ένας από τους σημαντικότερους ακτιβιστές κατά των εμβολίων στις Ηνωμένες Πολιτείες και παγκοσμίως, και ασχολείται με αυτό εδώ και 20 χρόνια».

Οι αντιεμβολιαστικές πεποιθήσεις του Κένεντι αλλά και το δικό του έργο που έχει να κάνει με τα εμβόλια ώθησαν τον Πίτερ Χοτέζ να γράψει ένα βιβλίο για την αυτιστική κόρη του με τίτλο «Τα εμβόλια δεν προκάλεσαν τον αυτισμό της Ρέιτσελ» και, όπως πρόσθεσε, έχει μιλήσει αρκετές φορές μαζί του στο παρελθόν για τις απόψεις του σχετικά με τα εμβόλια.

Όταν ζητήθηκε από την εκπρόσωπο του Κένεντι να κάνει δηλώσεις στην «Washington Post» σχετικά με το ιστορικό των ψευδών ισχυρισμών του για την υγεία, εκείνη είπε ότι δεν είναι «αντιεμβολιαστής» και παρέπεμψε στη δήλωση του Κένεντι στο X, όπου ευχαριστούσε τον Τραμπ που τον επέλεξε και υποσχόταν να «κάνει την Αμερική ξανά υγιή». Όπως έγραψε: «Θα παρέχω στους Αμερικανούς διαφάνεια και πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα, ώστε να μπορούν να κάνουν ενημερωμένες επιλογές για τον εαυτό τους και τις οικογένειές τους».

Έχει συνδέσει ψευδώς τα εμβόλια με τον αυτισμό

Ίδρυσε μια ομάδα κατά των εμβολίων και έχει επανειλημμένα συνδέσει το πρόγραμμα παιδικών εμβολιασμών με τον αυτισμό − ισχυρισμός που έχει καταρριφθεί από τους επιστήμονες. Ο Κένεντι έχει ψευδώς κατηγορήσει για τον αυτισμό το thimerosal, μια ένωση που χρησιμοποιείται με ασφάλεια ως συντηρητικό στα εμβόλια, και έχει αποδοκιμάσει τον αριθμό των εμβολίων που υπάρχουν στο εθνικό πρόγραμμα παιδικού εμβολιασμού των ΗΠΑ.

Το περασμένο καλοκαίρι δήλωσε σε συνέντευξή του στο Fox News «Πιστεύω ότι ο αυτισμός προέρχεται από τα εμβόλια», ενώ το 2015 στην Καλιφόρνια, στην προβολή μιας ταινίας κατά των εμβολιασμών, παρομοίασε τον εμβολιασμό με το Ολοκαύτωμα: «Κάνουν το εμβόλιο, εκείνο το βράδυ έχουν πυρετό 39, πέφτουν για ύπνο και τρεις μήνες αργότερα ο εγκέφαλός τους έχει εξαφανιστεί. Αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας είναι ένα Ολοκαύτωμα».

Επειδή τα συμπτώματα του αυτισμού μπορεί να εμφανιστούν περίπου την ίδια εποχή που τα παιδιά κάνουν το εμβόλιο MMR (ιλαρά, παρωτίτιδα, ερυθρά), ορισμένοι γονείς συνδέουν λανθασμένα τα δύο γεγονότα. Οι ειδικοί σε θέματα ασφάλειας των εμβολίων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) και της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής, συμφωνούν ότι το εμβόλιο MMR δεν ευθύνεται για την πρόσφατη αύξηση στον αριθμό παιδιών με αυτισμό.

Μια έκθεση του Ινστιτούτου Ιατρικής από το 2004 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει σχέση μεταξύ αυτισμού και εμβολιασμού. Δεκάδες μελέτες που έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα, επιστημονικά περιοδικά μετά από κριτική έρευνα έχουν επίσης καταρρίψει τον ισχυρισμό ότι το εμβόλιο MMR προκαλεί αυτισμό. Ο Χοτέζ και πολλοί άλλοι ειδικοί σε θέματα δημόσιας υγείας λένε πως ανησυχούν ότι ο Κένεντι, ως υπουργός Υγείας, θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά στην ήδη μειωμένη εμπιστοσύνη στα εμβόλια. Ο Χοτέζ επεσήμανε τον πενταπλασιασμό των κρουσμάτων κοκίτη κατά το περασμένο έτος, τα 16 κρούσματα ιλαράς που ανέφερε το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων μέχρι στιγμής φέτος, σε σύγκριση με 4 το 2023, και την ανίχνευση πολιομυελίτιδας στη Νέα Υόρκη το 2022.

Αποκάλεσε το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού «το πιο θανατηφόρο εμβόλιο που έγινε ποτέ»

Σε ακρόαση της πολιτειακής Βουλής το 2021 σχετικά με την πρόταση του Τμήματος Υγείας της Πολιτείας της Λουιζιάνα να καταστεί υποχρεωτικός ο εμβολιασμός των μαθητών κατά του κορωνοϊού, ο Κένεντι διακήρυξε ότι το εμβόλιο είναι το «πιο θανατηφόρο εμβόλιο που έγινε ποτέ». Οι αξιωματούχοι υγείας λένε ότι τα εμβόλια κατά του κορωνοϊού είναι ασφαλή και αποτελεσματικά, και ότι έχουν σώσει εκατομμύρια ζωές.

Εκείνη την εποχή, ο υπεύθυνος Υγείας της Πολιτείας της Λουιζιάνα, Τζόζεφ Κάντερ, καταδίκασε τα σχόλια του Κένεντι ως «σκόπιμη διάδοση παραπληροφόρησης για την υγεία».

Προωθεί την κατανάλωση νωπού γάλακτος, τα βλαστοκύτταρα και άλλες αμφιλεγόμενες ή διαψευσμένες ιατρικές θεραπείες

Υπάρχει λόγος που το γάλα παστεριώνεται. Το νωπό γάλα δεν είναι ασφαλές για κατανάλωση και ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) και το CDC έχουν συστήσει με τον πιο εμφατικό τρόπο να μην καταναλώνεται, επειδή μπορεί να περιέχει επικίνδυνα βακτήρια, όπως η σαλμονέλα, το E.coli και η λιστέρια. Μπορεί επίσης να περιέχει ιούς, συμπεριλαμβανομένου του ιού της γρίπης των πτηνών H5N1 που προκαλεί επιδημία σε γαλακτοπαραγωγά βοοειδή, ενώ τουλάχιστον 46 άτομα έχουν αρρωστήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το μη παστεριωμένο γάλα από μολυσμένες αγελάδες μπορεί να περιέχει υψηλά επίπεδα μολυσματικού ιού H5N1.

FDA’s war on public health is about to end. This includes its aggressive suppression of psychedelics, peptides, stem cells, raw milk, hyperbaric therapies, chelating compounds, ivermectin, hydroxychloroquine, vitamins, clean foods, sunshine, exercise, nutraceuticals and anything…