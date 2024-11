Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ: Τρώει «δηλητηριώδη» McDonald's στο ιδιωτικό τζετ του Ντόναλντ Τραμπ

Λίγες ημέρες αφότου επέκρινε τη διατροφή του Ντόναλντ Τραμπ, ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ ποζάρει χαμογελαστός στο ιδιωτικό τζετ του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ, τρώγοντας McDonald's.

Ο νέος υπουργός Υγείας των ΗΠΑ Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, επί δεκαετίες υπήρξε επικριτής των McDonald's, υποστηρίζοντας πως είναι η επιτομή του fast food, «που μετατρέπει τις ΗΠΑ σε ένα έθνος παχύσαρκων και δυστυχισμένων ανθρώπων».

Μάλιστα λίγες ημέρες πριν ανακοινωθεί η θέση του στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, είχε αναφέρει πως τα γεύματα που παρέχονται στο τζετ του είναι «δηλητήριο». «Το φαγητό της προεκλογικής εκστρατείας είναι πάντα κακό, αλλά το φαγητό που μπαίνει στο ιδιωτικό τζετ είναι απλά, δηλητήριο. Σου δίνουν είτε KFC είτε Big Mac», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι πεποιθήσεις αυτές έγιναν παρελθόν το βράδυ του Σαββάτου, όταν απεικονίστηκε να χαμογελά - αμήχανα - έχοντας μπροστά του ένα χάμπουργκερ, πατάτες τηγανιτές και μια κόκα κόλα, παρέα με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ίλον Μασκ μεταξύ άλλων, στο αεροσκάφος του πρώτου.

