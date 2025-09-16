ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Εθνική μπάσκετ: Στον Φέρρη γιόρτασε το χάλκινο μετάλλιο - Χόρεψαν συρτάκι

Στα μπουζούκια η Εθνική Ανδρών που επέστρεψε μετά την κατάκτηση της 3ης θέσης στο Eurobasket 2025 - Πρωταγωνιστής της βραδιάς ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης

Φωτ.: Eurokinissi
Στα μπουζούκια πανηγύρισε η Εθνική Ανδρών μπάσκετ το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket 2025.

Μετά τα επινίκια στην Ρίγα και τις υπέροχες στιγμές στο αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελευθέριος Βενιζέλος», οι διεθνείς διασκέδασαν, όπως τους άξιζε, στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται ο Θοδωρής Φέρρης.

Το νυχτερινό κέντρο άνοιξε Δευτέρα βράδυ για να υποδεχθεί την Εθνική και οι διεθνείς διασκέδασαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Απόλυτος πρωταγωνιστής της βραδιάς ήταν ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, ο οποίος πήρε το μικρόφωνο.

Γιάννης και Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης αλλά και ο Βασίλης Σπανούλης με τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, στο Ποσειδώνιο για να πανηγυρίσουν με τα τραγούδια του Θοδωρή Φέρρη την επιστροφή της Εθνικής στο βάθρο μετά από 16 χρόνια.

Φωτ.: Eurokinissi
Φωτ.: Eurokinissi
Φωτ.: Eurokinissi
Φωτ.: Eurokinissi
Φωτ.: Eurokinissi
Φωτ.: Eurokinissi
Φωτ.: Eurokinissi

Βασίλης Σπανούλης, Γιάννης Αντετοκούνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης και ο πρόεδρος της ΕΟΚ χόρεψαν συρτάκι με τον Θοδωρή Φέρρη ο οποίος αφιέρωσε το τραγούδι «που 'σαι Θανάση» για τον Θανάση Αντετοκούνμπο, ο οποίος σκεπάστηκε από τα λουλούδια που του έριξαν.

Φωτ.: Eurokinissi
Φωτ.: Eurokinissi
Φωτ.: Eurokinissi
Φωτ.: Eurokinissi
Φωτ.: Eurokinissi
Φωτ.: Eurokinissi
Φωτ.: Eurokinissi

Ο Θοδωρής Φέρρης τραγούδησε και το «Ελλάς, ολέ ολέ, δεν σταματώ να τραγουδώ ποτέ».

Από το γλέντι στο Ποσειδώνιο απουσίαζαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού καθώς αναχωρούν για Αυστραλία για να συμμετάσχουν στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

