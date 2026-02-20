ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Ατύχημα για τον Νεοζηλανδό σκιέρ Finley Melville Ives

O 19χρονος πρωταθλητής απομακρύνθηκε από την πίστα με φορείο

The LiFO team
Φωτογραφία: Getty Images
Ο Νεοζηλανδός σκιέρ Φίνλεϊ Μέλβιλ Άιβς, μεταφέρθηκε με φορείο την Παρασκευή (20/2) έπειτα από σοβαρή πτώση κατά τη διάρκεια της δεύτερης προκριματικής του προσπάθειας στην πίστα για το αγώνισμα του ελεύθερου σκι στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνου-Κορτίνα.

Ο 19χρονος, που βρίσκεται στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης στο αγώνισμα, χτύπησε δυνατά στον πάγο μετά από αστοχία στην προσγείωση ενός άλματος, χάνοντας τις σανίδες και τα μπαστούνια του. Ο αγώνας διεκόπη για λίγα λεπτά μέχρι να μεταφερθεί εκτός πίστας.

Η στιγμή που ο νεαρός σκιέρ απομακρύνεται από την πίστα με φορείο/Φωτογραφία: Getty Images

Ήταν η δεύτερη σοβαρή πτώση στο freestyle σκι μέσα σε δύο ημέρες, καθώς και η Καναδή Κάσι Σαρπ χρειάστηκε ιατρική φροντίδα μετά από πτώση στα προκριματικά του γυναικείου halfpipe την Πέμπτη.

Η 33χρονη Ολυμπιονίκης του 2018 και ασημένια Ολυμπιονίκης πριν από τέσσερα χρόνια έμεινε ακίνητη για λίγα λεπτά, αλλά χαιρέτισε το κοινό καθώς την μετέφεραν με φορείο. Η Καναδική Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε «σταθερή κατάσταση».

Το αγώνισμα χαρακτηρίζεται από υψηλό ρίσκο, καθώς οι σκιέρ εκτελούν συνεχόμενα εναέρια κόλπα εκτοξεύοντας τον εαυτό τους από τις άκρες μιας ημικυλινδρικής διαδρομής, συνδυάζοντας ταχύτητα, ακρίβεια και δύναμη.

Με πληροφορίες από france24.com

