Το Ιράν υπόσχεται «συντριπτική απάντηση» σε ΗΠΑ και Ισραήλ

Μετά τις πρωτοφανείς αεροπορικές επιθέσεις που εξαπέλυσαν ΗΠΑ και Ισραήλ κατά ιρανικών στόχων, η ένταση στη Μέση Ανατολή αυξάνεται δραματικά, με το Ιράν να δηλώνει ότι είναι έτοιμο για «συντριπτικά αντίποινα».

Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν (SNSC) ανακοίνωσε ότι οι αεροπορικές επιδρομές πραγματοποιήθηκαν «για ακόμα μία φορά κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων» με τις ΗΠΑ, τονίζοντας ότι οι επιτιθέμενοι υπέθεσαν λανθασμένα πως ο ιρανικός λαός θα «υποτασσόταν στις μικροπρεπείς απαιτήσεις τους μέσω τέτοιων δειλών ενεργειών».

Το SNSC τόνισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας έχουν ήδη ξεκινήσει αντίποινα και δεσμεύτηκε να κρατά «συνεχώς ενημερωμένο τον λαό».

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ μπορεί να συνεχιστούν σε Τεχεράνη και άλλες πόλεις, καλώντας τους πολίτες «να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους» και, όπου είναι δυνατόν, να μετακινηθούν σε ασφαλέστερες περιοχές για να αποφύγουν κινδύνους. Το συμβούλιο διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση είχε ήδη «ετοιμάσει εκ των προτέρων όλες τις κοινωνικές ανάγκες» και ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την προμήθεια βασικών αγαθών. Παράλληλα, συνέστησε στους πολίτες να αποφεύγουν τα πολυσύχναστα εμπορικά κέντρα.

Σχολεία και πανεπιστήμια παραμένουν κλειστά μέχρι νεωτέρας, ενώ οι τράπεζες συνεχίζουν τις υπηρεσίες τους και τα κυβερνητικά γραφεία λειτουργούν στο 50% της δυναμικότητάς τους.

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών, από την πλευρά του, επιβεβαίωσε ότι γνώριζε τις «προθέσεις» ΗΠΑ και Ισραήλ να πραγματοποιήσουν επιθέσεις, αλλά οι διπλωματικές επαφές συνεχίστηκαν.

Σε επιφυλακή η περιοχή μετά την επίθεση στο Ιράν

Οι τελευταίες εξελίξεις επιδεινώνουν την ήδη τεταμένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν προειδοποιεί για αποφασιστικά αντίποινα, ενώ οι ΗΠΑ και το Ισραήλ δηλώνουν ότι στόχος τους είναι η αποτροπή απειλών από το ιρανικό καθεστώς.

Οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν σε επαγρύπνηση και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, καθώς η περιοχή μπορεί να βιώσει νέες στρατιωτικές ενέργειες τις επόμενες ημέρες.

Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία την κατάσταση, φοβούμενη ότι η ένταση μπορεί να επεκταθεί και σε άλλα κράτη της περιοχής, ενώ οι διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση φαίνεται να παραμένουν εύθραυστες.

Με πληροφορίες από BBC