Απόψε το Βικτόρια Πλζεν - Παναθηναϊκός: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός διεκδικεί -εκτός έδρας- την πρόκριση στη φάση των «16» του Europa League, αντιμετωπίζοντας απόψε τη Βικτόρια Πλζεν με την οποία, στην πρώτη αναμέτρηση στο ΟΑΚΑ, ήρθε ισόπαλος με 2-2.

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει απόψε στις 19:45 τη Βικτόρια Πλζεν στην Τσεχία, με την αναμέτρηση να μεταδίδεται τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3 HD και το ΑΝΤ1+.

Σε ό,τι αφορά τις προηγούμενες αναμετρήσεις της τσέχικης ομάδας στο τοπικό πρωτάθλημα, η Βικτόρια Πλζεν έχασε πέναλτι και έμεινε στο 0-0 με τη Σπάρτα Πράγας, λίγες μέρες πριν το δεύτερο ματς με τον Παναθηναϊκό.

