Χαλκιδική: Άνδρας υποστηρίζει πως τα οστά που βρέθηκαν σε παραλία ανήκουν στον πατέρα του

Τι συμβαίνει με τη σορό που εντοπίστηκε στο Παλιούρι

Χαλκιδική: Άνδρας υποστηρίζει πως τα οστά που βρέθηκαν σε παραλία ανήκουν στον πατέρα του
Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Έληξε ο συναγερμός που είχε σημάνει από την ΕΛΑΣ, για τα οστά που βρέθηκαν στην παραλία του Πολυχρόνου, στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες για το μακάβριο εύρημα, το voria.gr αναφέρει πως ένας άνδρας από τη Χαλκιδική, ενημέρωσε την αστυνομία ότι πρόκειται για οστά του πατέρα του.

Αναλυτικότερα, ο άνδρας υποστήριξε στις Αρχές ότι ο πατέρας του πέθανε το 2004, και πως ο ίδιος είχε θάψει κάποια από αυτά στο συγκεκριμένο σημείο.

Έτσι, οι αρχές δεν εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας για αυτή την περίπτωση. Ωστόσο, διαφορετική είναι η κατάσταση με τη σορό που εντοπίστηκε στο Παλιούρι.

Εκεί οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς η σορός ήταν σε προχωρημένη αποσύνθεση και από την πρώτη ιατροδικαστική εξέταση δεν κατέστη δυνατό να προσδιοριστούν ούτε το φύλο ούτε η ηλικία.


 

