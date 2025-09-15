Από την αγκαλιά Καραλή και Ντουπλάντις, στις χειραψίες που δεν θέλει ο Σενγκούν

Τι κι αν ο Ντουπλάντις παραμένει το μοναδικό εμπόδιο ανάμεσα στον Καραλή και την κορυφή; Ο Μανόλο έτρεξε στην αγκαλιά του Σουηδού, μόλις «έσπασε» κι άλλο ρεκόρ.

Οι δύο κορυφαίοι αθλητές στο επί κοντώ είναι αντίπαλοι μόνο για όσο κρατούν το ακόντιο.

Στο Παγκόσμιο του Τόκιο, ο Καραλής έχει ήδη αποτύχει στα 6.20μ., αλλά το μετάλλιο που κέρδισε τον κάνει να χαμογελά. Κάθεται δίπλα στον μεγαλύτερο αντίπαλό του, ο οποίος ετοιμάζεται να κερδίσει… τον εαυτό του και να καταφέρει ακόμη ένα ρεκόρ.

Ο Ντουπλάντις κάνει παγκόσμιο ρεκόρ και παραμένει στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου. Ο Μανόλο τερματίζει δεύτερος και κατακτά περήφανα το ασημένιο μετάλλιο. Όμως, λίγη σημασία έχουν οι αριθμοί και το ύψος του πήχη. Η εικόνα των δύο πρωταθλητών πριν και μετά την προσπάθεια του Σουηδού στα 6.30μ. είναι εκείνη που έγινε viral στα social media.



Μερικά λεπτά πριν ο Σουηδός «απογειωθεί» στα 6.30 και γράψει ξανά Ιστορία, οι κάμερες στο στάδιο απαθανατίζουν τον Καραλή να δροσίζει με ανεμιστηράκι τον χρυσό Ολυμπιονίκη.



Ο Ντουπλάντις τα καταφέρνει και πανηγυρίζει. Από τους πρώτους που σπεύδουν να πανηγυρίσουν μαζί του είναι ο Καραλής, ο οποίος δεν κρύβει τον ενθουσιασμό του για τον αιώνιο αντίπαλό του στο επί κοντώ.

Ο Σενγκούν, το «χωρίς έλεος» και ο Αταμάν

Στον αντίποδα, οι αναρτήσεις από την πλευρά της τουρκικής ομάδας μπάσκετ εν μέσω EuroBasket και η στάση του Αλπερέν Σενγκούν πυροδοτούν ερωτήματα.

Όσο ο Στίβος «διδάσκει» πως ο αθλητισμός μπορεί να είναι χώρος αλληλεγγύης και αμοιβαίου σεβασμού, μερικές χώρες πιο μακριά, οι αναρτήσεις του Αλπερέν Σενγκούν παραμένουν αναρτημένες στο Instagram, παρά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν.

Μετά τη νίκη της Τουρκίας επί της Εθνικής Ελλάδας, ο άσος των Χιούστον Ρόκετς ανάρτησε μια AI φωτογραφία που δείχνει τον Κεμάλ σε μια καρέκλα και πίσω του όλους τους παίκτες της τουρκικής ομάδας μπάσκετ. Λίγο αργότερα ανάρτησε μια σειρά φωτογραφιών από τον αγώνα με την Ελλάδα και έγραψε: «Δεν θα ήταν ωραίος καιρός για θάλασσα;», που πολλοί ερμήνευσαν ως αναφορά στη Μικρασιατική καταστροφή, καθώς θα μπορούσε να παραπέμπει σε ανθελληνική φράση που λένε στην Τουρκία πως το 1922 έμαθαν στους Έλληνες κολύμπι.

Η αγκαλιά των Καραλή και Ντουπλάντις, των δύο πρώτων του επί κοντώ, έρχεται μερικές ώρες μετά τη βράβευση της καλύτερης πεντάδας του EuroBasket. Εκεί, ο Τούρκος σέντερ έδειξε απρόθυμος να δώσει τα χέρια με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, μετά τα σχόλιά του προς εκείνον. Παρόλα αυτά, έδωσε κανονικά το χέρι στον Γερμανό άσο, Σρέντερ.

Ακόμη, η τουρκική ομοσπονδία μπάσκετ, προχώρησε σε μία ανάρτηση που δείχνει τον Τζέντι Όσμαν να κρεμιέται από την μπασκέτα, την ώρα που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κάνει την προσευχή του πριν το τζάμπολ. Στην εικόνα μάλιστα έγραψαν «No Mercy» (Κανένα έλεος). Η ΕΟΚ αντέδρασε με επίσημη διαμαρτυρία προς την τουρκική ομοσπονδία για το post, οι αθλητές της γείτονος χώρας ζήτησαν συγγνώμη και έδωσαν εντολή να κατέβει η ανάρτηση υποστηρίζοντας ότι έγινε χωρίς δική τους γνώση και έγκριση.

Όσο ο Αταμάν δηλώνει «πολύ απογοητευμένος, δε βλέπω τίποτα θετικό παρόλο που βγήκαμε δεύτεροι» σε ένα επίσημο ευρωπαϊκό τουρνουά, ο Μανόλο πανηγυρίζει που έφτασε ένα βήμα πριν την πρώτη θέση και χαμογελά.

Ίσως κάπου εκεί να κρύβεται το πραγματικό νόημα του αθλητισμού: στη χαρά της προσπάθειας, στην αναγνώριση του αντιπάλου, στη δύναμη να γιορτάζεις τις μικρές και μεγάλες νίκες χωρίς να μετράς μόνο τα μετάλλια, αλλά τις αξίες που τα συνοδεύουν.