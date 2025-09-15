Eurobasket 2025: Υποδέχθηκαν την Εθνική με Final Countdown στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Επέστρεψε στην Ελλάδα η Εθνική μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket 2025.

Tα μέλη της ελληνικής αποστολής, υπό τους ήχους του Final Countdown, του τραγουδιού των Europe που συνδέθηκε με το ιστορικό Χρυσό του 1987, έγιναν δεκτά με δώρα και ανθοδέσμες. Με το χάλκινο μετάλλιο κρεμασμένο στο στήθος επέστρεψαν οι Έλληνες διεθνείς από τη Ρίγα της Λετονίας, το μεσημέρι (15/9).

Ο προπονητής της Εθνικής, Βασίλης Σπανούλης, παρέλαβε την ανθοδέσμη από τον γενικό γραμματέα Αθλητισμού, Γιώργο Μαυρωτά, όπως και ένας ένας οι παίκτες του, που χθες (14/9) επικρατώντας της Φινλανδίας με 92-89, στον «μικρό» τελικό του Ευρωμπάσκετ 2025 ανέβηκαν στο βάθρο. Η Εθνική Ανδρών είχε να κατακτήσει μετάλλιο από το Ευρωμπάσκετ του 2009 στην Πολωνία, δηλαδή πριν από 16 χρόνια.

O Ομοσπονδιακός τεχνικός, Βασίλης Σπανούλης, επισήμανε: «Είναι πολύ ωραία υποδοχή, όπως αξίζει σε αυτή την ομάδα. Αυτό το μετάλλιο ανήκει σε όλη την Ελλάδα. Θέλαμε να δώσουμε χαρά σε όλο τον κόσμο. Θέλαμε να φέρουμε το μπάσκετ ψηλά. Το αξίζει αυτή η γενιά. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μέλος αυτής της επιτυχίας, αλλά όλα τα εύσημα ανήκουν στους παίκτες και σε όσους συνετέλεσαν. Εύχομαι αυτό το μετάλλιο να αναγεννήσει το ελληνικό μπάσκετ σε πολλούς τους τομείς».

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δήλωσε: «Είμαι πάρα πολύ κουρασμένος. Δεν έχω κοιμηθεί όλο το βράδυ».