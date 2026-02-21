Ατύχημα στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες: Αθλήτρια κόπηκε από λεπίδα πατινιού στο πρόσωπο

Η αθλήτρια του πατινάζ ταχύτητας, Kamila Sellier, τραυματίστηκε σοβαρά στο μάτι της, κατά τη διάρκεια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Το ατύχημα σημειώθηκε, τα δευτερόλεπτα που η Sellier προσπάθησε να προσπεράσει την Αμερικανίδα Kristen Santos-Griswold, ενώ μπροστά τους βρισκόταν η Ιταλίδα Arianna Fontana. Ακολούθησε σύγκρουση των αθλητριών, με αποτέλεσμα η Sellier να χτυπηθεί στο πρόσωπο και συγκεκριμένα, να κοπεί από λεπίδα πατινιού.

Η αθλήτρια δέχθηκε άμεσα τις πρώτες βοήθειες και σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να υποβληθεί σε εξετάσεις. Ο επικεφαλής της πολωνικής αποστολής, ανέφερε ότι η Sellier έκανε ράμματα και υπάρχει έντονο οίδημα και πιθανή κάκωση στο ζυγωματικό και το μάτι της είναι πρησμένο.

Kamila Sellier -- a two-time World Championship medalist -- fell to the ice during the race when the blade of Team USA's Kristen Santos-Griswold struck her face inadvertently with her skate. pic.twitter.com/U1RZqABt8V — TMZ (@TMZ) February 20, 2026

Short-track speed skater Kamila Sellier suffered a horrifying injury after a competitor’s blade sliced her above her left eye during the women’s 1500m at the Winter Olympics.



Read the full story 👇https://t.co/AsGsMVXbRY#MilanoCortina2026 pic.twitter.com/1KLyuhApG6 — Telegraph Sport (@TelegraphSport) February 21, 2026

