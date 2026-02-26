ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Βικτόρια Πλζεν - Παναθηναϊκός, 1-1: Πρόκριση στα πέναλτι για τους «Πράσινους»

Ο Παναθηναϊκός ήταν πιο ψύχραιμος και πήρε την πρόκριση για τη φάση των «16» του Europa League

Παίκτες του Παναθηναϊκού πανηγυρίζουν / Eurokinissi
Ο Παναθηναϊκός πέρασε στη φάση των «16» του Europa League, αφού επικράτησε με 4-3 της Βικτόρια Πλζεν στη διαδικασία των πέναλτι.

Ο Παναθηναϊκός, στην επόμενη φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, θα αντιμετωπίσει μία εκ των Μίντιλαντ ή Ρεάλ Μπέτις, στην προσπάθειά του να προκριθεί στα προημιτελικά.

Το «τριφύλλι» προκρίθηκε από νωρίς στην αναμέτρηση με την τσέχικη ομάδα, καθώς στο 10ο λεπτό ο Ανδρέας Τεττέη πλάσαρε σωστά. Η αντίδραση από τη Βικτόρια Πλζεν ήρθε στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους.

Στο 62ο λεπτό, η τσέχικη ομάδα κέρδισε κόρνερ έπειτα από επέμβαση του τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού σε σουτ, ωστόσο επιθετικός της Βικτόρια βρήκε «στόχο» και ισοφάρισε.

Η αναμέτρηση πήγε στη φάση των πέναλτι, όπου οι παίκτες του Παναθηναϊκού ήταν πιο ψύχραιμοι και εύστοχοι, παίρνοντας τη νίκη με 4-3.

