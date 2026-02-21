Απόψε το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός αναμετρώνται απόψε στον μεγάλο τελικό του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας Μπάσκετ, που διοργανώνεται στο Ηράκλειο Κρήτης.

Το τζάμπολ για το «ντέρμπι των αιωνίων» και, συνεπώς, για το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας, έχει οριστεί για τις 20:00, με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Ο Ολυμπιακός έρχεται στην αναμέτρηση έχοντας κερδίσει -προηγουμένως- την ΑΕΚ και το Μαρούσι, την ώρα που ο Παναθηναϊκός επικράτησε με μεγάλη διαφορά του ΠΑΟΚ και του Ηρακλή.

Αμφίβολοι μέχρι τελευταία στιγμή για τον Γιώργο Μπαρτζώκα οι Μιλουτίνοφ και Τζόουνς ενώ ερωτηματικό αποτελεί η εξάδα των ξένων που θα επιλέξει ο Εργκίν Άταμαν για τον τελικό του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας Μπάσκετ.