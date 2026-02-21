ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Αθλητισμός

Απόψε το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα

Οι δύο ομάδες αναμετρώνται στο περιθώριο του τελικού Κυπέλλου Ελλάδας Μπάσκετ - Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του μεγάλου αγώνα

The LiFO team
The LiFO team
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΜΠΑΣΚΕΤ ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ Facebook Twitter
Στιγμιότυπο από τον αγώνα ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό / Eurokinissi
0

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός αναμετρώνται απόψε στον μεγάλο τελικό του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας Μπάσκετ, που διοργανώνεται στο Ηράκλειο Κρήτης.

Το τζάμπολ για το «ντέρμπι των αιωνίων» και, συνεπώς, για το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας, έχει οριστεί για τις 20:00, με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.  

Ο Ολυμπιακός έρχεται στην αναμέτρηση έχοντας κερδίσει -προηγουμένως- την ΑΕΚ και το Μαρούσι, την ώρα που ο Παναθηναϊκός επικράτησε με μεγάλη διαφορά του ΠΑΟΚ και του Ηρακλή.

Αμφίβολοι μέχρι τελευταία στιγμή για τον Γιώργο Μπαρτζώκα οι Μιλουτίνοφ και Τζόουνς ενώ ερωτηματικό αποτελεί η εξάδα των ξένων που θα επιλέξει ο Εργκίν Άταμαν για τον τελικό του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας Μπάσκετ.

Αθλητισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΙΤΑΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Αθλητισμός / Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Παραιτήθηκε ο διευθυντής του αθλητικού τμήματος της ιταλικής δημόσιας τηλεόρασης

Ο Πάολο Πετρέκα είχε αναλάβει την απευθείας τηλεοπτική μετάδοση της τελετής έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο- Κορτίνα κάνοντας σημαντικά λάθη στην περιγραφή του
THE LIFO TEAM
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΖΕΛΕΝΣΚΙ ΚΡΑΝΟΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Αθλητισμός / Χειμερινοί Ολυμπιακοί: Ο Ζελένσκι τίμησε τον αθλητή που αποκλείστηκε λόγω κράνους μνήμης για τον πόλεμο

Ο αθλητής είχε δηλώσει ότι ήθελε να αγωνιστεί φορώντας κράνος μνήμης με εικόνες 24 Ουκρανών αθλητών και παιδιών που σκοτώθηκαν από τη Ρωσία στη διάρκεια της εισβολής
THE LIFO TEAM
 
 