Πίκρα Αταμάν παρά το ασημένιο της Τουρκίας στο Eurobasket: «Δεν βλέπω κάτι θετικό όταν χάνουμε»

Δεν μιλιόταν ο Εργκίν Αταμάν το βράδυ της Κυριακής, καθώς η Τουρκία δεν τα κατάφερε στον τελικό του Eurobasket απέναντι στη Γερμανία, ηττήθηκε με 88-83 και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο.

Μετά το τέλος του ματς στη συνέντευξη Τύπου ο Εργκίν Αταμάν δεν είχε όρεξη για πολύ κουβέντα, τονίζοντας ότι η ομάδα του έχασε ένα ματς που έλεγχε από την αρχή, ενώ συμπλήρωσε ότι δεν βλέπει τίποτα θετικό από τη στιγμή που ηττήθηκε.

Αναλυτικά όσα είπε: «Τις τελευταίες τρεις εβδομάδες στο EuroBasket μιλούσα πολύ στις συνεντεύξεις Τύπου. Τώρα δεν υπάρχουν λόγια να πεις γιατί είμαστε πολύ στεναχωρημένοι που χάσαμε ένα παιχνίδι που είχαμε στον έλεγχό μας και το χάσαμε. Συγχαρητήρια στην Γερμανία».

Για το χαμένο τρίποντο του Σενγκιούν: «Δεν μου αρέσει να κάνω σχόλια για τις αποφάσεις των παικτών μου. Το παιχνίδι τελείωσε, ο Αλπερέν πήρε το σουτ, οπότε τελείωσε για εμένα. Δεν θέλω να κάνω κάποιο σχόλιο για αυτό».

Για την ιστορικότητα του μεταλλίου της Τουρκίας: «Λυπάμαι, αλλά όταν χάνω, δεν βλέπω τίποτα θετικό. Αύριο ή μεθαύριο θα κάνουμε αναλύσεις για το τουρνουά. Είμαι πολύ απογοητευμένος για το αποτέλεσμα σήμερα».