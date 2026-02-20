Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Η Νορβηγία έγραψε ιστορία και ρεκόρ με το 17ο χρυσό μετάλλιο

Η Νορβηγία έσπασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνο-Κορτίνα 2026, κατακτώντας το 17ο χρυσό της μετάλλιο, τον μεγαλύτερο αριθμό που έχει κατακτήσει ποτέ χώρα σε μία μόνο διοργάνωση των Winter Olympics.

Το ιστορικό μετάλλιο ήρθε στο δίαθλο, στο αγώνισμα μαζικής εκκίνησης 15 χιλιομέτρων, με τον Γιοχάνες Ντάλε-Σκέβνταλ να κάνει τον τέλειο αγώνα. Ο Νορβηγός ήταν ο μοναδικός αθλητής που χτύπησε και τους 20 στόχους στη σκοποβολή και με εξαιρετικό ρυθμό στο σκι πέρασε πρώτος τη γραμμή του τερματισμού.

Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο συμπατριώτης του, Στούρλα Χολμ Λάγκρεϊντ, επιβεβαιώνοντας την απόλυτη κυριαρχία της Νορβηγίας στο άθλημα.

With 17 gold medals, Norway has set a new record for most gold medals won by a nation at a single Winter Olympics, surpassing its own previous record of 16. pic.twitter.com/vyXLz5D5Xq — Joakim 🌹🇳🇴🇪🇺 (@joakial_) February 20, 2026

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Έσπασε το ρεκόρ του Πεκίνου

Το προηγούμενο ρεκόρ είχε επίσης η Νορβηγία, με 16 χρυσά μετάλλια στους Αγώνες του Πεκίνου το 2022. Με το 17ο χρυσό στο Μιλάνο-Κορτίνα, η χώρα εδραιώνει τη θέση της ως υπερδύναμη των χειμερινών σπορ.

Η σκανδιναβική χώρα διαχρονικά κυριαρχεί σε αγωνίσματα όπως δίαθλο, σκι αντοχής, άλμα με σκι, αλπικό σκι.

Ως προς τον σημερινό αγώνα, ο Ντάλε-Σκέβνταλ πήρε το προβάδισμα μετά την πρώτη όρθια σκοποβολή, με απόλυτη ευστοχία, και ολοκλήρωσε τους πέντε γύρους στο φρεσκοστρωμένο χιόνι και υπό δυνατούς ανέμους σε 39 λεπτά και 17,1 δευτερόλεπτα. Ο συμπατριώτης του Στούρλα Χολμ Λάγκρεϊντ αστόχησε μόνο σε έναν στόχο και τερμάτισε 10,5 δευτερόλεπτα πίσω, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο, το πέμπτο του σε αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ο Φίλιπ Χορν από τη Γερμανία αστόχησε επίσης σε έναν στόχο στην τελευταία του βολή και έφυγε από το πεδίο βολής στην τρίτη θέση. Ωστόσο, ο Κεντίν Φιγιόν Μαγιέ από τη Γαλλία, που είχε συνολικά τέσσερις άστοχες βολές, καταδίωξε τον Χορν και τον προσπέρασε σε μια μεγάλη ανηφόρα, φτάνοντας στον τερματισμό για το χάλκινο μετάλλιο, 25,6 δευτερόλεπτα πίσω από τον Ντάλε-Σκέβνταλ.

Ο Φιγιόν Μαγιέ, ο οποίος ήταν μέλος της ομάδας που κατέκτησε το χρυσό στη μικτή σκυταλοδρομία και στη σκυταλοδρομία ανδρών, είχε επίσης κερδίσει χρυσό στο σπριντ.

Στον αγώνα μαζικής εκκίνησης συμμετέχουν μόνο οι 30 κορυφαίοι αθλητές του διάθλου, με βάση την κατάταξη στο Παγκόσμιο Κύπελλο και τις επιδόσεις στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οι αθλητές διανύουν πέντε γύρους των 3 χιλιομέτρων, με δύο σκοποβολές σε πρηνή θέση και δύο όρθιες.

Με πληροφορίες από Associated Press

