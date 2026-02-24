Απόψε το Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στη Γερμανία την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο περιθώριο του δεύτερου αγώνα της φάσης των νοκ-άουτ του Champions League, διεκδικώντας την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Η αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο ομάδες είναι προγραμματισμένη για τις 10:00 το βράδυ, ενώ θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 2HD και το MEGA.

Υπενθυμίζεται πως ο Ολυμπιακός έχασε -εντός έδρας- με 0-2 από την Μπάγερ Λεβερκούζεν, ομάδα που είχε αντιμετωπίσει και κατά τη διάρκεια του League Phase του Champions League.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τη γερμανική ομάδα, σε εκείνη την αναμέτρηση, ήταν ο Πάτρικ Σικ, ο οποίος στο δεύτερο ημίχρονο σκόραρε δύο φορές μέσα σε τρία λεπτά (60’, 63’), εκμεταλλευόμενος την αδράνεια της αντίπαλης άμυνας και χάρισε στη Λεβερκούζεν το προβάδισμα για την πρόκριση στους «16».

Όσον αφορά τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα η Λεβερκούζεν ηττήθηκε με 1-0 εκτός έδρας απέναντι στην Ουνιόν Βερολίνου, μένοντας έτσι στο -4 από την πρώτη τετράδα της Bundesliga.