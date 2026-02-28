ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΙΡΑΝ

Αθλητισμός

Νέο πανελλήνιο ρεκόρ για τον Εμμανουήλ Καραλή

Το άλμα του στα 6,07μ στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου

The LiFO team
The LiFO team
Νέο πανελλήνιο ρεκόρ για τον Εμμανουήλ Καραλή Facebook Twitter
0

Νέο πανελλήνιο ρεκόρ σημείωσε ο Εμμανουήλ Καραλής στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου, που διεξήχθη στην Παιανία.

Το βράδυ του Σαββάτου 28 Φεβρουαρίου, ο «Manolo» επιβεβαίωσε την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση, περνώντας αρχικά με επιτυχία τα 5,70 μ. και τα 5,90 μ. Στη συνέχεια, έβαλε τον πήχη στα 6,07 μ., στοχεύοντας σε νέο πανελλήνιο ρεκόρ κλειστού στίβου.

Με αποφασιστικότητα και άρτια εκτέλεση, ο πρωταθλητής του επί κοντώ πέρασε το ύψος, γράφοντας ιστορία. Το άλμα του προκάλεσε ενθουσιασμό στις εξέδρες, με το κοινό να τον αποθεώνει για την επίδοσή του.

Ο Καραλής συνεχίζει να ανεβάζει τον πήχη – κυριολεκτικά και μεταφορικά – επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται ανάμεσα στους κορυφαίους άλτες της Ευρώπης, με το βλέμμα στραμμένο στις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις της χρονιάς.

 
 
Αθλητισμός

Tags

0

ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΙΡΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΙΤΑΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Αθλητισμός / Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Παραιτήθηκε ο διευθυντής του αθλητικού τμήματος της ιταλικής δημόσιας τηλεόρασης

Ο Πάολο Πετρέκα είχε αναλάβει την απευθείας τηλεοπτική μετάδοση της τελετής έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο- Κορτίνα κάνοντας σημαντικά λάθη στην περιγραφή του
THE LIFO TEAM
 
 