Νέο πανελλήνιο ρεκόρ για τον Εμμανουήλ Καραλή

Νέο πανελλήνιο ρεκόρ σημείωσε ο Εμμανουήλ Καραλής στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου, που διεξήχθη στην Παιανία.

Το βράδυ του Σαββάτου 28 Φεβρουαρίου, ο «Manolo» επιβεβαίωσε την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση, περνώντας αρχικά με επιτυχία τα 5,70 μ. και τα 5,90 μ. Στη συνέχεια, έβαλε τον πήχη στα 6,07 μ., στοχεύοντας σε νέο πανελλήνιο ρεκόρ κλειστού στίβου.

Με αποφασιστικότητα και άρτια εκτέλεση, ο πρωταθλητής του επί κοντώ πέρασε το ύψος, γράφοντας ιστορία. Το άλμα του προκάλεσε ενθουσιασμό στις εξέδρες, με το κοινό να τον αποθεώνει για την επίδοσή του.

Ο Καραλής συνεχίζει να ανεβάζει τον πήχη – κυριολεκτικά και μεταφορικά – επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται ανάμεσα στους κορυφαίους άλτες της Ευρώπης, με το βλέμμα στραμμένο στις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις της χρονιάς.