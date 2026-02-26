Απόψε το Θέλτα - ΠΑΟΚ: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα

Ο ΠΑΟΚ καλείται στην αποψινή αναμέτρηση με την ισπανική Θέλτα να ανατρέψει το σε βάρος του 1-2 από τον πρώτο αγώνα, και να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στη φάση των «16» του Europa League.

Ο ΠΑΟΚ είχε ηττηθεί εντός έδρας από τη Θέλτα, και έχει ταξιδέψει στην Ισπανία με στόχο τη νίκη και την πρόκριση στην επόμενη φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Ο αγώνας ανάμεσα στις δύο ομάδες είναι προγραμματισμένος για τις 22:00 και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από τον ΑΝΤ1 και το COSMOTE SPORT 4 HD.

Ως προς την αποστολή, ο «Δικέφαλος του Βορρά» ταξίδεψε στην Ισπανία με αρκετές απουσίες, αφού έμειναν εκτός οι Κωνσταντέλιας, Πέλκας, Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ και Ιβανούσετς, Παβλένκα, Τάισον, Λόβρεν και Μύθου.

Εκτός αποστολής έμεινε ο τιμωρημένος Ζίβκοβιτς.