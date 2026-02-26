ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

No.1

Αθλητισμός

Απόψε το Θέλτα - ΠΑΟΚ: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ηττήθηκε με 2-1 στην πρώτη αναμέτρηση - Η ώρα και το κανάλι του σημερινού αγώνα

The LiFO team
The LiFO team
ΘΕΛΤΑ ΠΑΟΚ EUROPA LEAGUE ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Facebook Twitter
Στιγμιότυπο από την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Θέλτα / Eurokinissi
0

Ο ΠΑΟΚ καλείται στην αποψινή αναμέτρηση με την ισπανική Θέλτα να ανατρέψει το σε βάρος του 1-2 από τον πρώτο αγώνα, και να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στη φάση των «16» του Europa League.

Ο ΠΑΟΚ είχε ηττηθεί εντός έδρας από τη Θέλτα, και έχει ταξιδέψει στην Ισπανία με στόχο τη νίκη και την πρόκριση στην επόμενη φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Ο αγώνας ανάμεσα στις δύο ομάδες είναι προγραμματισμένος για τις 22:00 και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από τον ΑΝΤ1 και το COSMOTE SPORT 4 HD.

Ως προς την αποστολή, ο «Δικέφαλος του Βορρά» ταξίδεψε στην Ισπανία με αρκετές απουσίες, αφού έμειναν εκτός οι Κωνσταντέλιας, Πέλκας, Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ και Ιβανούσετς, Παβλένκα, Τάισον, Λόβρεν και Μύθου.

Εκτός αποστολής έμεινε ο τιμωρημένος Ζίβκοβιτς. 

Αθλητισμός

Tags

0

No.1

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΙΤΑΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Αθλητισμός / Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Παραιτήθηκε ο διευθυντής του αθλητικού τμήματος της ιταλικής δημόσιας τηλεόρασης

Ο Πάολο Πετρέκα είχε αναλάβει την απευθείας τηλεοπτική μετάδοση της τελετής έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο- Κορτίνα κάνοντας σημαντικά λάθη στην περιγραφή του
THE LIFO TEAM
 
 