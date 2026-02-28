ΔΙΕΘΝΗ

ΤΕΜΠΗ LIVE!

Διεθνή

Οι αρχές του Ιράν καλούν τους πολίτες να φύγουν από την Τεχεράνη - Ισραηλινοί στα καταφύγια

Στα πρόθυρα γενικευμένης κρίσης η Μέση Ανατολή - Βίντεο αποτυπώνουν την κατάσταση

The LiFO team
The LiFO team
Οι αρχές του Ιράν καλούν τους πολίτες να φύγουν από την Τεχεράνη - Ισραηλινοί στα καταφύγια Facebook Twitter
Φωτ. Ισραηλινοί στα καταφύγια / Getty Images
0

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το πρωί του Σαββάτου σε ολόκληρο το Ισραήλ, καθώς οι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν σε μεγάλες πόλεις προειδοποιώντας για ιρανικά αντίποινα.

Άνδρες, γυναίκες και παιδιά έτρεχαν να βρουν καταφύγιο στην Ιερουσαλήμ, το Τελ Αβίβ και τη Χάιφα, μετά τις νυχτερινές επιθέσεις που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και ΗΠΑ κατά του Ιράν.

Παραλίες, δρόμοι και νοσοκομεία εκκενώθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά. Στο Τελ Αβίβ οι παραλίες άδειασαν και η αστυνομία απέκλεισε βιαστικά τους πεζόδρομους, ενώ πολίτες που έκαναν πρωινή άσκηση βρέθηκαν εκτεθειμένοι στη μέση της διαδρομής τους.

Στη Χάιφα, σέρφερ εγκατέλειψαν άμεσα τη θάλασσα όταν ήχησαν οι σειρήνες. Σε νοσοκομεία, προσωπικό ασφαλείας μετέφερε ασθενείς με τα κρεβάτια τους σε υπόγειους χώρους στάθμευσης, που μετατράπηκαν σε πρόχειρα καταφύγια.

Υπόγεια πάρκινγκ και ανισόπεδοι κόμβοι γέμισαν από πολίτες που αναζητούσαν προστασία από ενδεχόμενες πυραυλικές επιθέσεις.

Ιράν: Πολίτες στα καταφύγια, εκκλήσεις για απομάκρυνση από την Τεχεράνη

Την ίδια ώρα, το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν κάλεσε τους πολίτες να μετακινηθούν, όπου είναι δυνατόν, σε άλλες «πόλεις και κέντρα» μακριά από την Τεχεράνη και τις περιοχές που δέχονται επιθέσεις.

Οι ιρανικές αρχές διαβεβαίωσαν ότι έχουν εξασφαλιστεί οι βασικές προμήθειες αγαθών και ότι οι τράπεζες θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά, ωστόσο συνέστησαν την αποφυγή πολυσύχναστων εμπορικών κέντρων.

Σχολεία και πανεπιστήμια παραμένουν κλειστά μέχρι νεωτέρας, ενώ οι δημόσιες υπηρεσίες λειτουργούν με προσωπικό στο 50%.

Παράλληλα, βίντεο και εικόνες που διακινούνται σε δημόσια κανάλια στο Telegram καταγράφουν εκτεταμένα πλήγματα σε διάφορες περιοχές του Ιράν. Πυκνός καπνός υψώνεται πάνω από κτίρια, ακούγονται κόρνες αυτοκινήτων, φωνές και κατά διαστήματα επευφημίες, ενώ στον ουρανό διακρίνονται μαχητικά αεροσκάφη και εκρήξεις.

Η σύγκρουση εισέρχεται πλέον σε ιδιαίτερα επικίνδυνη φάση, με τους πολίτες και στις δύο χώρες να ζουν υπό τον διαρκή ήχο σειρήνων και εκρήξεων. Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με έντονη ανησυχία τις εξελίξεις, καθώς ο κίνδυνος περαιτέρω κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή παραμένει ορατός.

Με πληροφορίες από WSJ / nbcnews.com

Διεθνή

Tags

0

ΤΕΜΠΗ LIVE!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Το Ιράν υπόσχεται «συντριπτική απάντηση» σε ΗΠΑ και Ισραήλ

Διεθνή / Το Ιράν υπόσχεται «συντριπτική απάντηση» σε ΗΠΑ και Ισραήλ

Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία την κατάσταση, φοβούμενη ότι η ένταση μπορεί να επεκταθεί και σε άλλα κράτη της περιοχής, ενώ οι διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση φαίνεται να παραμένουν εύθραυστες
THE LIFO TEAM
Μπενιαμίν Νετανιάχου: Ήρθε η ώρα ο λαός του Ιράν να αποτινάξει τον ζυγό της τυραννίας

Διεθνή / Μπενιαμίν Νετανιάχου: Ήρθε η ώρα ο λαός του Ιράν να αποτινάξει τον ζυγό της τυραννίας

«Αυτό το φονικό τρομοκρατικό καθεστώς δεν πρέπει να εξοπλιστεί με πυρηνικά όπλα που θα του επέτρεπαν να απειλήσει ολόκληρη την ανθρωπότητα» ξεκαθάρισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός στο πρώτο μήνυμά του μετά την επιχείρηση «βρυχηθμός του λιονταριού» στο Ιράν
THE LIFO TEAM
ΙΡΑΝ ΗΠΑ ΠΛΗΓΜΑΤΑ

Διεθνή / Ανησυχία στη Μέση Ανατολή εν μέσω αυξανόμενης φημολογίας για αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η ρητορική κλιμάκωσης δεν έχει εκλείψει, ενώ κρατικά μέσα ενημέρωσης προβάλλουν συχνά τις πυραυλικές δυνατότητες της χώρας, ενισχύοντας το κλίμα έντασης
THE LIFO TEAM
 
 