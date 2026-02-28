Οι αρχές του Ιράν καλούν τους πολίτες να φύγουν από την Τεχεράνη - Ισραηλινοί στα καταφύγια

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το πρωί του Σαββάτου σε ολόκληρο το Ισραήλ, καθώς οι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν σε μεγάλες πόλεις προειδοποιώντας για ιρανικά αντίποινα.

Άνδρες, γυναίκες και παιδιά έτρεχαν να βρουν καταφύγιο στην Ιερουσαλήμ, το Τελ Αβίβ και τη Χάιφα, μετά τις νυχτερινές επιθέσεις που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και ΗΠΑ κατά του Ιράν.

Παραλίες, δρόμοι και νοσοκομεία εκκενώθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά. Στο Τελ Αβίβ οι παραλίες άδειασαν και η αστυνομία απέκλεισε βιαστικά τους πεζόδρομους, ενώ πολίτες που έκαναν πρωινή άσκηση βρέθηκαν εκτεθειμένοι στη μέση της διαδρομής τους.

Israelis seek shelter as Iranian missiles strike, more strike ✊ Nigeria stand with Iran 🇳🇬🇮🇷✊eliminate the terrorists States from the world for a better and safer world. https://t.co/rf4nahYOvw — Sister__ (@ana_herleemerh) February 28, 2026

Στη Χάιφα, σέρφερ εγκατέλειψαν άμεσα τη θάλασσα όταν ήχησαν οι σειρήνες. Σε νοσοκομεία, προσωπικό ασφαλείας μετέφερε ασθενείς με τα κρεβάτια τους σε υπόγειους χώρους στάθμευσης, που μετατράπηκαν σε πρόχειρα καταφύγια.

People move to take cover inside a hotel bunker in Tel Aviv as Israelis are ordered to seek shelter following retaliatory missile attacks launched by Iran in response to a wave of coordinated US and Israeli strikes on targets across several Iranian cities pic.twitter.com/p2I2WuRIoF — TRT Afrika (@trtafrika) February 28, 2026

Υπόγεια πάρκινγκ και ανισόπεδοι κόμβοι γέμισαν από πολίτες που αναζητούσαν προστασία από ενδεχόμενες πυραυλικές επιθέσεις.

Ιράν: Πολίτες στα καταφύγια, εκκλήσεις για απομάκρυνση από την Τεχεράνη

Την ίδια ώρα, το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν κάλεσε τους πολίτες να μετακινηθούν, όπου είναι δυνατόν, σε άλλες «πόλεις και κέντρα» μακριά από την Τεχεράνη και τις περιοχές που δέχονται επιθέσεις.

Οι ιρανικές αρχές διαβεβαίωσαν ότι έχουν εξασφαλιστεί οι βασικές προμήθειες αγαθών και ότι οι τράπεζες θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά, ωστόσο συνέστησαν την αποφυγή πολυσύχναστων εμπορικών κέντρων.

Σχολεία και πανεπιστήμια παραμένουν κλειστά μέχρι νεωτέρας, ενώ οι δημόσιες υπηρεσίες λειτουργούν με προσωπικό στο 50%.

Παράλληλα, βίντεο και εικόνες που διακινούνται σε δημόσια κανάλια στο Telegram καταγράφουν εκτεταμένα πλήγματα σε διάφορες περιοχές του Ιράν. Πυκνός καπνός υψώνεται πάνω από κτίρια, ακούγονται κόρνες αυτοκινήτων, φωνές και κατά διαστήματα επευφημίες, ενώ στον ουρανό διακρίνονται μαχητικά αεροσκάφη και εκρήξεις.

🚨 In Tehran’s Molavi Market, people are celebrating as U.S. and Israeli strikes hit targets of the Islamic regime.

🔥 The crowd’s jubilation spreads through the streets, with live footage capturing the spontaneous public reaction. pic.twitter.com/Y07aB9s2vf — Political Base Abdul Maroof Azadmanish (@PoliticalBaseMA) February 28, 2026

Η σύγκρουση εισέρχεται πλέον σε ιδιαίτερα επικίνδυνη φάση, με τους πολίτες και στις δύο χώρες να ζουν υπό τον διαρκή ήχο σειρήνων και εκρήξεων. Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με έντονη ανησυχία τις εξελίξεις, καθώς ο κίνδυνος περαιτέρω κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή παραμένει ορατός.

Με πληροφορίες από WSJ / nbcnews.com