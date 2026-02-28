ΔΙΕΘΝΗ

Ο Χαμενεΐ είναι νεκρός και το σώμα του έχει εντοπιστεί, λέει Ισραηλινός αξιωματούχος στο Reuters

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη ανακοίνωση από την πλευρά του Ιράν

Φωτ. αρχείου EPA
Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος μιλώντας στο Reuters δήλωσε πως ο Αλί Χαμενεΐ είναι νεκρός και το σώμα του έχει βρεθεί.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει καμία επίσημη επιβεβαίωση του Ιράν για την τύχη του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη της χώρας, πέραν δηλώσεων του υπουργού Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί που όπως είπε «απ' όσο γνωρίζω» είναι ζωντανός και λίγο αργότερα εκπροσώπου του ιρανικού ΥΠΕΞ που δήλωσε ότι ο Χαμενεΐ «είναι ασφαλής».

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, νωρίτερα στο τηλεοπτικό του διάγγελμα, δήλωσε πως «υπάρχουν σαφές ενδείξεις ότι δεν βρίσκεται πλέον εν ζωή αυτός ο τύραννος» αναφερόμενος στον Χαμενεΐ.

Ο Νετανιάχου «είδε φωτογραφίες με το άψυχο σώμα» του Χαμενεΐ

Το Channel 12 αναφέρει ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είδε εικόνα της σορού του Αλί Χαμενεΐ, αφού αυτό ανακτήθηκε από τις ιρανικές αρχές από το συγκρότημά του στην Τεχεράνη.

Το Ισραήλ πραγματοποίησε μια τεράστια επίθεση στο συγκρότημα του Χαμενεΐ καταστρέφοντάς το ολοκληρωτικά. Ενδεικτική η δορυφορική εικόνα που μετέδωσαν οι New York Times.

«Ο εχθρός καταφεύγει σε ψυχολογικό πόλεμο»

Ιρανός αξιωματούχος προειδοποιεί για «ψυχολογικό πόλεμο» μετά τις ισραηλινές αναφορές περί θανάτου του Χαμενεΐ.

Ο επικεφαλής του γραφείου δημοσίων σχέσεων του ανώτατου ηγέτη του Ιράν κατηγόρησε το Σάββατο τους εχθρούς της χώρας ότι διεξάγουν «ψυχολογικό πόλεμο», μετά τις ισραηλινές αναφορές ότι έχει σκοτωθεί, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Ο εχθρός καταφεύγει σε ψυχολογικό πόλεμο, όλοι πρέπει να είναι σε εγρήγορση», φέρεται να δήλωσε ο αξιωματούχος.

 

