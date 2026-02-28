Κολωνός: Έγκυος εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της – Προσήχθη ο σύντροφός της

Νεκρή εντοπίστηκε στο σπίτι της έγκυος, στον Κολωνό.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 31χρονη η οποία εκτιμάται ότι βρισκόταν στον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της. Εντοπίστηκε νεκρή το μεσημέρι του Σαββάτου 28 Φεβρουαρίου εντός της οικείας της επί της οδού Καλλικρατίδου στον Κολωνό.
Η 31χρονη έφερε τραύμα στο κεφάλι.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες προσήχθη και εξετάζεται ο 38χρονος σύντροφός της.
Σημειώνεται, ότι οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για θανάσιμο τραυματισμό της γυναίκας έπειτα από πτώση από σκάλα.
Ωστόσο, ο ιατροδικαστής που έφτασε στο σημείο φέρεται να ανέφερε πως το τραύμα στο κεφάλι της δεν συνάδει με πτώση, ενώ είχε και έναν μώλωπα.
Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ