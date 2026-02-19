Απόψε το Παναθηναϊκός - Ηρακλής: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα

Με τον αγώνα ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ηρακλή ολοκληρώνεται η ημιτελική φάση του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας, το οποίο λαμβάνει χώρα στο Ηράκλειο Κρήτης.

Το τζάμπολ ανάμεσα στις δύο ομάδες είναι προγραμματισμένο για τις 08:00 το απόγευμα, με την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ να αναλαμβάνει την τηλεοπτική κάλυψη του δεύτερου ημιτελικού του Κυπέλλου Ελλάδας Μπάσκετ.

Ο Παναθηναϊκός έρχεται στην αναμέτρηση με τον Ηρακλή μετά την επίκρατησή του έναντι του ΠΑΟΚ με 101-71, την ώρα που ο «Γηραιός» προκρίθηκε επί της Μυκόνου με 93-65.

Το πρόγραμμα του Final 8 στο Κύπελλο Μπάσκετ

Προημιτελικά

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου

Μαρούσι - Άρης 87-80

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 81-67

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 101-71

Ηρακλής - Μύκονος 93-65

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου

Ημιτελικά

Μαρούσι – Ολυμπιακός 17:00 ΕΡΤ2

Ηρακλής – Παναθηναϊκός 20:00 ΕΡΤ2

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

Τελικός

20:00 ΕΡΤ2