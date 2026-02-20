«Εξοργιστική απόφαση»: Η Ουκρανία θα μποϊκοτάρει την τελετή έναρξης των Χειμερινών Παραολυμπιακών 2026

Η ουκρανική παραολυμπιακή ομάδα και η Εθνική Παραολυμπιακή Επιτροπή της Ουκρανίας ανακοίνωσαν ότι θα μποϊκοτάρουν την τελετή έναρξης των 14ων Χειμερινών Παραολυμπιακών 2026, αντιδρώντας στην απόφαση της Διεθνούς Παραολυμπιακής Επιτροπής να επιτρέψει σε έξι Ρώσους και τέσσερις Λευκορώσους να αγωνιστούν υπό τις εθνικές τους σημαίες. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε την Παρασκευή και η Τσεχία, δηλώνοντας ότι δεν θα συμμετάσχει «με κανέναν τρόπο» στην τελετή.

Στην ανακοίνωσή της, η ουκρανική επιτροπή ζήτησε επίσης να μη χρησιμοποιηθεί η ουκρανική σημαία στην τελετή έναρξης, με το σκεπτικό ότι η χώρα δεν θέλει να συνδεθεί συμβολικά με μια διοργάνωση στην οποία, όπως υποστηρίζει, επιστρέφουν Ρώσοι και Λευκορώσοι με κανονική εθνική εκπροσώπηση ενώ συνεχίζεται ο πόλεμος.

Η απόφαση έρχεται μετά την αντίστοιχη στάση Ουκρανών κυβερνητικών αξιωματούχων, που είχαν προαναγγείλει από την Τετάρτη μποϊκοτάζ της τελετής στις 6 Μαρτίου στη Βερόνα. Η IPC δεν σχολίασε δημοσίως όταν ρωτήθηκε, σημειώνοντας ότι βρίσκεται σε επαφή με την ουκρανική πλευρά.

Η Τσεχική Παραολυμπιακή Επιτροπή τόνισε ότι διαφωνεί με τη συμμετοχή Ρώσων και Λευκορώσων και ότι είναι σταθερά αντίθετη στην επιστροφή τους «σε οποιαδήποτε μορφή», υποστηρίζοντας ότι όσο συνεχίζεται η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία δεν υπάρχει χώρος για τους αθλητές των δύο χωρών σε διεθνείς διοργανώσεις.

Ρωσία και Λευκορωσία είχαν αποκλειστεί από τους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς του 2022 μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Δύο χρόνια αργότερα, στους Θερινούς Παραολυμπιακούς του Παρισιού, τους επετράπη να συμμετάσχουν ως ουδέτεροι αθλητές. Η τωρινή ένταση πυροδοτήθηκε επειδή, για τη διοργάνωση Μιλάνο Κορτίνα, η IPC επέλεξε να επιτρέψει περιορισμένο αριθμό συμμετοχών υπό εθνικά σύμβολα.

«Εξοργιστική απόφαση», λέει το Κίεβο

Ο Ουκρανός υπουργός Αθλητισμού, Ματβίι Μπίντνι, χαρακτήρισε την επιλογή «εξοργιστική» και κατηγόρησε τη Ρωσία και τη Λευκορωσία ότι μετατρέπουν τον αθλητισμό σε εργαλείο πολέμου και προπαγάνδας.

Παρά το μποϊκοτάζ της τελετής, ο πρόεδρος της ουκρανικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, Βαλέρι Σουσκέβιτς, έχει ξεκαθαρίσει ότι η Ουκρανία δεν σκοπεύει να απέχει συνολικά από τους Αγώνες. Όπως είπε, μια πλήρης αποχώρηση θα επέτρεπε στη Μόσχα να παρουσιάσει την απουσία της Ουκρανίας ως «νίκη» απέναντι στους Ουκρανούς Παραολυμπιονίκες.

Η Ουκρανία έχει παράδοση στους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς, καθώς στο Πεκίνο πριν από τέσσερα χρόνια κατέλαβε τη δεύτερη θέση στον πίνακα μεταλλίων.

Ο Σουσκέβιτς παρέπεμψε στο σύνθημα «Peace for all» που είχε υιοθετήσει η ουκρανική αποστολή το 2022, λέγοντας ότι τότε η IPC είχε στηρίξει ανοιχτά την ουκρανική θέση, ενώ σήμερα, όπως υποστηρίζει, δεν ακολουθεί τις αξίες της ανθρωπιάς και της δημοκρατίας τις οποίες επικαλείται το παραολυμπιακό κίνημα.

Η δυσαρέσκεια για την επιλογή της IPC εκφράστηκε και από την ιταλική κυβέρνηση, ενώ ο Επίτροπος της ΕΕ αρμόδιος για τον Αθλητισμό, Γκλεν Μικαλέφ, δήλωσε ότι θα μποϊκοτάρει την τελετή έναρξης.

Με πληροφορίες από France 24

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ουκρανία: Μαζική ρωσική αεροπορική επίθεση με 400 drones και πυραύλους εν μέσω συνομιλιών στη Γενεύη