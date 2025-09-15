Γιάννης Αντετοκούνμπο: Έκανε live από τα αποδυτήρια βάζοντας ΛΕΞ και Light

Το χάλκινο μετάλλιο της Εθνικής στο Eurobasket 2025 πανηγύρισε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και από τα αποδυτήρια, κάνοντας live.

Σε πελάγη ευτυχίας έπλεε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στις δηλώσεις του στη FIBA μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Με δάκρυα στα μάτια και γεμάτος από συγκίνηση, χαρακτήρισε το χάλκινο μετάλλιο με την Ελλάδα ως «το μεγαλύτερο επίτευγμα της ζωής μου».

«Έχω αγωνιστεί σε εννέα διοργάνωσεις με την Εθνική Ομάδα. Ήμουν εκεί από την πρώτη μέρα, είχαμε τα πάνω και τα κάτω μας. Σήμερα ήταν η μέρα! Τους αγαπάω όλους, τους ευχαριστώ όλους για την στήριξη, γιατί χωρίς αυτήν δεν θα ήταν τίποτα δυνατό. Είναι το μεγαλύτερο επίτευγμά μου, να εκπροσωπείς την Εθνική Ομάδα, την χώρα σου, 12 εκατομμύρια ανθρώπους και να φτάνει σε μια επιτυχία, σε ένα μετάλλιο» δήλωσε αρχικά.

Και συνέχισε: «Έχω ζήσει τα πάντα στη ζωή μου, δεν μιλάω πολύ μου αρέσει να μιλούν οι πράξεις μου. Δεν είμαι ψεύτικος, δεν μου αρέσει να είμαι διάσημος, μου αρέσει το μπάσκετ και ο κόσμος Για μένα είναι μια ανακούφιση γιατί για μένα ήταν για τη χώρα μου, την ομάδα και επιτέλους τα κατάφερα».

Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, υπογράμμισε: «Δεν θέλω να πιέσω τον κόουτς Σπανούλη, αλλά αν δεν είναι κι αυτός εδώ, δεν θα είμαι κι εγώ. Από την στιγμή που είναι εδώ, είμαι κι εγώ. Είναι τόσο απλό. Βγάζει τον καλύτερο εαυτό σε μένα και στην ομάδα, έχει νοοτροπία νικητή και θέλω να μπορώ να είμαι με ανθρώπους που έχουν μεγαλείο, που ξέρουν να νικάνε και ξέρουν να σπρώχνουν μπροστά τους παίκτες τους και όλη την ομάδα».

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Έβαλε ΛΕΞ και Light στα αποδυτήρια

Ανοίγοντας live stream στο Instagram, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μοιράστηκε τη χαρά του με τους εκατοντάδες χιλιάδες θεατές με ένα ξέφρενο πάρτι να ξεκινά μετά το τέλος του αγώνα. Από τα αποδυτήρια, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετέδωσε τις απίστευτες στιγμές των πανηγυρισμών.

Μεταξύ των τραγουδιών που ακούστηκαν στο live του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ήταν το «Primo» του φίλου του, Light, ο οποίος τού είχε αφιερώσει και το «MVP Freestyle» και το «Αλητική Αγάπη» από τον νέο δίσκο του ΛΕΞ.

Γιάννης εκτός… ελέγχου στα αποδυτήρια ραπάρει Mosca από Light με Λαρε να χορεύει ημίγυμνος

Ε Π Ο Σ#hellasbasketball #eurobasket2025 #greekfreak #GREFIN pic.twitter.com/a7eruzbhBh — Yannis Psarakis (@YPsar) September 14, 2025