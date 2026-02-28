Ισραηλινά ΜΜΕ: Ο Αλί Χαμενεΐ ενδεχομένως να έχει σκοτωθεί

Ισραηλινά μέσα μεταδίδουν την είδηση ότι πιθανότατα ότι ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, έχασε τη ζωή του σε ισραηλινό πλήγμα που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα, Σάββατο (28/2).

Όπως μεταδίδει το Channel 12, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές από το Ισραήλ, υπάρχουν «όλο και περισσότερα στοιχεία» που συνηγορούν σε αυτό το ενδεχόμενο.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση της πληροφορίας.

Israel has assessed that Ayatollah Khamenei was killed, Channel 12 reports. pic.twitter.com/dkQZ1DlClq — Globe Eye News (@GlobeEyeNews) February 28, 2026

Λίγο νωρίτερα, ο ίδιος τηλεοπτικός σταθμός είχε αναφέρει ότι η αρχική εκτίμηση ήταν πως ο Χαμενεΐ «έχει τουλάχιστον τραυματιστεί», σημειώνοντας ότι αυτή η εκτίμηση δεν βασιζόταν σε δορυφορικές εικόνες που κατέγραφαν καταστροφές στο προεδρικό συγκρότημα, αλλά σε πληροφορίες από ανεπίσημες πηγές.

Σύμφωνα με νεότερες αναφορές, ο Χαμενεΐ αναμένεται να απευθύνει διάγγελμα στο προσεχές διάστημα. Ωστόσο, εκτιμάται πως, εφόσον πραγματοποιηθεί, η ομιλία θα είναι προηχογραφημένη.

Το Channel 12 προσθέτει ότι τα σημερινά πλήγματα προκάλεσαν «ιδιαίτερα σοβαρές απώλειες» τόσο στην πολιτική ηγεσία του ιρανικού καθεστώτος όσο και στη στρατιωτική του διοίκηση.

Reuters: Νεκρός ο Ιρανός υπουργός Άμυνας και ο διοικητής των «Φρουρών της Επανάστασης»

Ο υπουργός Άμυνας του Ιράν Αμίρ Ναζιρζαντέχ και ο διοικητής των «Φρουρών της Επανάστασης» Μοχαμάντ Πακπούρ, φέρεται να έχουν σκοτωθεί κατά τις ισραηλινές επιθέσεις, δήλωσαν πηγές που γνωρίζουν για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Reuters.

Πηγή που ενημερώθηκε για τις επιχειρήσεις του στρατού δήλωσε νωρίτερα ότι το Ισραήλ πιστεύει πως κατά τις επιθέσεις σκοτώθηκαν αρκετοί υψηλόβαθμοι Ιρανοί αξιωματούχοι.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ, Reuters