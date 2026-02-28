ΔΙΕΘΝΗ

Ιράν: Δορυφορική εικόνα από το κατεστραμμένο παλάτι του Χαμενεΐ

Αναφορές των ισραηλινών μέσων ενημέρωσης κάνουν λόγο για «εξόντωση» του Αλί Χαμενεΐ

Φωτ. αρχείου / EPA
Χάος επικρατεί στο Ιράν μετά τις εκτεταμένες αεροπορικές και πυραυλικές επιθέσεις που εξαπέλυσαν Ισραήλ και ΗΠΑ στη χώρα, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Βρυχηθμός του Λιονταριού».

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι στόχος των αρχικών επιθέσεων ήταν η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Ιράν, με το Channel 12, επικαλούμενο ανώνυμες ισραηλινές πηγές, να κάνει λόγο για πλήρη καταστροφή του παλατιού του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ενώ υπάρχουν αναφορές πως ο ίδιος ενδεχομένως να έχει σκοτωθεί.

Ειδικός αναλυτής των New York Times μάλιστα, δημοσίευσε την πρώτη δορυφορική λήψη του προεδρικού μεγάρου του, όπου διακρίνονται οι εκτεταμένες καταστροφές.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό πως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δεν βρισκόταν πλέον στην Τεχεράνη και είχε μεταφερθεί σε «ασφαλές σημείο», λόγω της κατάστασης.

Την ίδια ώρα, μεταξύ των στόχων περιλαμβάνονται επίσης ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν και ανώτατοι στρατιωτικοί σύμβουλοι, όπως ο Αλί Σαμχανί, πρώην γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας.

Σε δηλώσεις ανώνυμου αξιωματούχου, οι επιθέσεις αιτιολογούνται από την «ραγδαία επιτάχυνση» της παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν, το οποίο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, παράγει δεκάδες πυραύλους κάθε μήνα και σχεδιάζει χιλιάδες ακόμα τα επόμενα χρόνια. Το Ισραήλ χαρακτηρίζει αυτή την ανάπτυξη ως «δραματική επέκταση ενός ήδη επικίνδυνου οπλοστασίου» και αιτία για άμεση στρατιωτική δράση.

Η κατάσταση στην Τεχεράνη και σε άλλες μεγάλες πόλεις παραμένει τεταμένη, με πολίτες να αναζητούν καταφύγιο, ενώ οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ιράν φαίνεται να έχουν ξεκινήσει αντίποινα με βαλλιστικούς πυραύλους. Το σκηνικό θυμίζει κλιμάκωση που μπορεί να επηρεάσει ολόκληρη την περιοχή, με την διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί ανήσυχη.

