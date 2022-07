Κογιότ, ρακούν, ελάφια: Τα άγρια θηλαστικά του Μανχάταν

Τον περασμένο Φεβρουάριο ένα βίντεο με κογιότ που περιφερόταν αμέριμνο στην ανατολική πλευρά του χιονισμένου Σέντραλ Παρκ, κατέλαβε εξαπίνης την Αμερική.

Παρότι το κογιότ έμοιαζε εντελώς παράταιρο στην καρδιά της Νέας Υόρκης, στην πραγματικότητα δεν ήταν το μόνο που καταγραφόταν στο Μανχάταν. Κογιότ είχαν κάνει την εμφάνισή τους στο Άπερ Ιστ Σάιντ, καθώς και σε πάρκα στο βόρειο μέρος του δημοτικού διαμερίσματος, αλλά και σε περιοχές του Κουίνς, του Στάτεν Άιλαντ και του Μπρονξ.

