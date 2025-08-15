ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Περιβάλλον

Απέτυχε η σύνοδος της Γενεύης: Χωρίς συμφωνία κατά της πλαστικής ρύπανσης

«Η συμφωνία μπλοκαρίστηκε από έναν μικρό αριθμό κρατών που απλά δεν ήθελαν να υπάρξει συμφωνία»

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Απέτυχε η σύνοδος της Γενεύης: Χωρίς συμφωνία κατά της πλαστικής ρύπανσης Facebook Twitter
Ένα νεαρό αγόρι περπατάει μέσα από σωρούς σκουπιδιών σκορπισμένων στην παραλία στη Βομβάη. Σημαντική ποσότητα σκουπιδιών είναι σκορπισμένη στις παραλίες, ειδικά κατά την περίοδο των μουσώνων, και όταν βρέχει έντονα, υπάρχουν παλίρροιες στη θάλασσα / Φωτογραφία: Getty Images
0

Οι αντιπροσωπείες 185 χωρών που συναντήθηκαν στη Γενεύη απέτυχαν, έπειτα από ολονύχτιες συζητήσεις, να καταλήξουν σε δεσμευτικό κείμενο για την αντιμετώπιση της ολοένα και πιο ανησυχητικής πλαστικής ρύπανσης.

«Δεν θα έχουμε συνθήκη για τη ρύπανση από πλαστικά εδώ στη Γενεύη», δήλωσε η εκπρόσωπος της Νορβηγίας, επιβεβαιώνοντας το αδιέξοδο.

Λίγο πριν, η Ινδία και η Ουρουγουάη είχαν τονίσει την αδυναμία επίτευξης συναίνεσης μεταξύ των διαπραγματευτών. Το αναθεωρημένο κείμενο που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας περιλάμβανε ακόμη πάνω από 100 σημεία προς διευκρίνιση, παρά τις 10 ημέρες εντατικών συνομιλιών. Οι επικεφαλής των αντιπροσωπειών στην άτυπη σύνοδο δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε κοινό τόπο.

Η υπουργός Περιβάλλοντος της Γαλλίας, Ανιές Πανιέ-Ρινασέρ, εξέφρασε την έντονη απογοήτευσή της: «Είμαι εξοργισμένη, καθώς παρά τις ειλικρινείς προσπάθειες πολλών και την πραγματική πρόοδο που σημειώθηκε, δεν εξασφαλίστηκαν απτά αποτελέσματα».

Από την πλευρά του, ο Χέντελ Ροντρίγκες της αντιπροσωπείας της Κολομβίας, σε σαφή αναφορά σε πετρελαιοπαραγωγές χώρες, τόνισε: «Η συμφωνία μπλοκαρίστηκε από έναν μικρό αριθμό κρατών που απλά δεν ήθελαν να υπάρξει συμφωνία».

Διχασμός σε δύο στρατόπεδα για τη ρύπανση από πλαστικά

Το μέλλον των διαπραγματεύσεων παραμένει αβέβαιο, καθώς οι διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών παραμένουν βαθιές:

Οι «φιλόδοξοι» (ΕΕ, Καναδάς, Αυστραλία, πολλές χώρες Λατινικής Αμερικής και Αφρικής) ζητούν μείωση της παγκόσμιας παραγωγής πλαστικών και αυστηρά μέτρα για την εξάλειψη των περιβαλλοντικών και υγειονομικών επιπτώσεών τους.

Οι αντίθετοι (κυρίως πετρελαιοπαραγωγά κράτη) απορρίπτουν δεσμεύσεις για περιορισμό της παραγωγής υδρογονανθράκων, αλλά και απαγορεύσεις σε επικίνδυνα μόρια ή πρόσθετα υλικά που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία πλαστικών.

Με πληροφορίες από Reuters

Περιβάλλον

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Το βάρος του στοχαστή»: Γλυπτό από πλαστικά απορρίμματα στέλνει μήνυμα στους συνέδρους του ΟΗΕ

Περιβάλλον / «Το βάρος του στοχαστή»: Γλυπτό από πλαστικά απορρίμματα στέλνει μήνυμα στους συνέδρους του ΟΗΕ

Με φόντο τις διαπραγματεύσεις για τον περιορισμό της πλαστικής ρύπανσης, ένας καλλιτέχνης «πνίγει» γλυπτό σε πλαστικά έξω από τα γραφεία του ΟΗΕ στη Γενεύη
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Σε αυτή την ελβετική πόλη οι δημόσιες συγκοινωνίες είναι «προσωρινά δωρεάν» για να μειωθεί η ατμοσφαιρική ρύπανση

Περιβάλλον / Σε αυτή την ελβετική πόλη οι δημόσιες συγκοινωνίες είναι «προσωρινά δωρεάν» για να μειωθεί η ατμοσφαιρική ρύπανση

Για πρώτη φορά στην Ελβετία - Σκοπός να ενθαρρυνθούν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες να στραφούν από τα αυτοκίνητά τους σε λεωφορεία, τραμ, τρένα και πλοία
LIFO NEWSROOM
«ΒΙΑΣ»: Τα αρχαιολογικά τοπία ως ζωντανά οικοσυστήματα

Αρχαιολογία & Ιστορία / Καμπανούλες στους Δελφούς, Πέρδικες στο Σούνιο. Ό,τι φυτρώνει και ζει στους αρχαιολογικούς χώρους

Μια πρωτοποριακή επιστημονική προσέγγιση του πολιτιστικού τοπίου αποκαλύπτει έναν άγνωστο κόσμο χιλιάδων ζώων και φυτών σε είκοσι εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους της χώρας. 
ΝΤΙΝΑ ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ
Πώς οι διεθνείς λαθρέμποροι κερδίζουν από τη διακοπή της προστασίας άγριας ζωής από τον Τραμπ

Περιβάλλον / Πώς οι διεθνείς λαθρέμποροι κερδίζουν από τη διακοπή της προστασίας άγριας ζωής από τον Τραμπ

Η διακοπή χρηματοδότησης των ΗΠΑ για την προστασία απειλούμενων ειδών αφήνει ελεύθερο πεδίο σε διεθνείς εγκληματικές οργανώσεις και θέτει σε κίνδυνο την παγκόσμια ασφάλεια και τη βιοποικιλότητα
LIFO NEWSROOM
Η κλιματική κρίση φέρνει έξαρση κρουσμάτων δάγκειου πυρετού στα νησιά του Ειρηνικού

Περιβάλλον / Η κλιματική κρίση φέρνει έξαρση κρουσμάτων δάγκειου πυρετού στα νησιά του Ειρηνικού

Οι αυξανόμενες θερμοκρασίες και οι αλλαγές στο κλίμα επιτείνουν την εξάπλωση του δάγκειου πυρετού στα νησιά του Ειρηνικού, προκαλώντας εκτεταμένες υγειονομικές κρίσεις και κηρύσσοντας κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε πολλές χώρες.
LIFO NEWSROOM
«Το βάρος του στοχαστή»: Γλυπτό από πλαστικά απορρίμματα στέλνει μήνυμα στους συνέδρους του ΟΗΕ

Περιβάλλον / «Το βάρος του στοχαστή»: Γλυπτό από πλαστικά απορρίμματα στέλνει μήνυμα στους συνέδρους του ΟΗΕ

Με φόντο τις διαπραγματεύσεις για τον περιορισμό της πλαστικής ρύπανσης, ένας καλλιτέχνης «πνίγει» γλυπτό σε πλαστικά έξω από τα γραφεία του ΟΗΕ στη Γενεύη
LIFO NEWSROOM
«Κοκτέιλ μολότοφ» κλιματικών συνθηκών τροφοδοτεί καταστροφικές πυρκαγιές στη Νότια Ευρώπη

Περιβάλλον / «Κοκτέιλ μολότοφ» καύσωνα και ξηρασίας τροφοδοτεί καταστροφικές πυρκαγιές στη Νότια Ευρώπη

Γαλλία και Ισπανία στο επίκεντρο του καύσωνα, ενώ οι επιστήμονες προειδοποιούν πως η «ακραία και παρατεταμένη ζέστη» έχει ξηράνει τη βλάστηση, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για την εξάπλωση των πυρκαγιών 
LIFO NEWSROOM
Eπαναστατική μέθοδος: Φυσικά «τροφικά σπρέι» αντί για επικίνδυνα φυτοφάρμακα

Περιβάλλον / Eπαναστατική μέθοδος: Φυσικά «τροφικά σπρέι» αντί για επικίνδυνα φυτοφάρμακα

Από την Αυστραλία έως την Αφρική και την Ασία, ο Δρ Robert Mensah προωθεί φυσικά σπρέι που προσελκύουν ωφέλιμα έντομα για την προστασία των καλλιεργειών, μειώνοντας τη χρήση επικίνδυνων φυτοφαρμάκων.
LIFO NEWSROOM
 
 