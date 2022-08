Κίνα: Νησάκι και βουδιστικά αγάλματα αποκαλύφθηκαν λόγω ξηρασίας στον ποταμό Γιανγκτσέ

Η στάθμη των νερών στον ποταμό Γιανγκτσέ μειώθηκε και αποκαλύφθηκε ένα βυθισμένο νησί στην πόλη Τσονγκτσίνγκ της νοτιοδυτικής Κίνας αλλά και τρία βουδιστικά αγάλματα, ηλικίας τουλάχιστον 600 ετών.

Σύμφωνα με το κινεζικό πρακτορείο Xinhua, τα τρία αγάλματα βρέθηκαν στο υψηλότερο σημείο του νησιού-υφάλου Φογιελιάνγκ.

Τα αγάλματα πιστεύεται ότι ανήκουν στην περίοδο των δυναστειών Μινγκ και Τσινγκ. Το ένα από τα αγάλματα εικονίζει έναν μοναχό καθισμένο σε μια βάση σε σχήμα λωτού.

Η στάθμη του Γιανγκτσέ υποχωρεί τάχιστα, λόγω της ξηρασίας και του καύσωνα που πλήττει τη νοτιοδυτική Κίνα. Από τον Ιούλιο, οι βροχοπτώσεις στον Γιανγκτσέ είναι περίπου 45% χαμηλότερες από το κανονικό ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστούν για τουλάχιστον μία εβδομάδα ακόμη.

Η κρατική τηλεόραση CCTV μετέδωσε την Παρασκευή ότι 66 ποταμοί σε 34 περιφέρειες της Τσονγκτσίνγκ έχουν στερέψει.

Η ξηρασία και οι υψηλές θερμοκρασίες αποκάλυψαν κρυμμένους «θησαυρούς» και στην Ευρώπη.

Στην Ισπανία, οι αρχαιολόγοι ενθουσιάστηκαν από το προϊστορικό μεγαλιθικό μνημείο που αποκαλούν «Ισπανικό Στόουνχετζ».

Στη Σερβία, κοντά στο Πράχοβο, τα νερά του Δούναβη υποχώρησαν και αποκαλύφθηκαν τουλάχιστον 20 γερμανικά πολεμικά πλοία που βυθίστηκαν εκεί κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

A view of bridges that cross over the partially dried-up riverbed of the Jialing river, a tributary of the Yangtze, that is approaching record low water levels in Chongqing, China, August 18, 2022.



