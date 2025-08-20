Ο καπνός από τις φωτιές είναι 93% πιο θανατηφόρος από όσο γνωρίζαμε, δείχνει έρευνα

Η εισπνοή καπνού από τις φωτιές στα δάση είναι πολύ πιο επικίνδυνη για την ανθρώπινη υγεία απ’ όσο εκτιμούσαν έως τώρα οι επιστήμονες, σύμφωνα με νέα έρευνα, η οποία δείχνει ότι οι θάνατοι από βραχυπρόθεσμη έκθεση σε μικροσωματίδια (PM2.5) υποεκτιμώνταν κατά 93%.

Η μελέτη κατέγραψε ότι, κατά μέσο όρο, 535 άνθρωποι στην Ευρώπη χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο (2004-2022) από την εισπνοή των τοξικών σωματιδίων PM2.5 που απελευθερώνονται όταν καίγονται δάση. Με βάση τα μέχρι σήμερα χρησιμοποιούμενα πρότυπα εκτίμησης, αναμένονταν μόλις 38 θάνατοι τον χρόνο.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι τα σωματίδια που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές είναι πιο επιβλαβή για την υγεία σε σχέση με εκείνα που προέρχονται από άλλες πηγές, όπως η κυκλοφορία των οχημάτων.

Η δημοσίευση της μελέτης συμπίπτει με την καταστροφική πορεία των φετινών πυρκαγιών στη νότια Ευρώπη. Σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, μέχρι στιγμής έχουν καεί 895.000 εκτάρια (2,2 εκατ. στρέμματα), αριθμός-ρεκόρ για την εποχή. Οι πυρκαγιές έχουν απελευθερώσει περισσότερα από τα διπλάσια μικροσωματίδια PM2.5 σε σύγκριση με τον μέσο όρο των τελευταίων 20 ετών.

Η ανάλυση έδειξε ότι η έκθεση σε καπνό πυρκαγιάς αυξάνει τον κίνδυνο θανάτου μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Συγκεκριμένα:

Για κάθε επιπλέον μικρογραμμάριο PM2.5 ανά κυβικό μέτρο αέρα,

η συνολική θνησιμότητα αυξάνεται κατά 0,7%,

οι θάνατοι από αναπνευστικά νοσήματα κατά 1%,

και οι καρδιαγγειακοί θάνατοι κατά 0,9%.

Οι αόρατοι κίνδυνοι του καπνού από τις φωτιές στα δάση

«Ο καπνός μπορεί να επηρεάσει πληθυσμούς πολύ μακριά από τις εστίες της φωτιάς», τόνισε η καθηγήτρια Κάθριν Τόνι, επιδημιολόγος στο Ινστιτούτο Παγκόσμιας Υγείας της Βαρκελώνης (ISGlobal). Αυτό σημαίνει ότι περισσότεροι άνθρωποι εκτίθενται στον καπνό απ’ όσους απειλούνται από τις ίδιες τις φλόγες.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η μελέτη έχει περιορισμούς, καθώς δεν υπήρχαν αρκετά δεδομένα για την ανάλυση διαφορών ανά ηλικία και φύλο. Παράλληλα, δυσκολεύτηκαν να διαχωρίσουν πλήρως την επίδραση των PM2.5 από άλλους ρύπους, όπως το όζον, που επίσης απελευθερώνεται από τις πυρκαγιές.

Η ρύπανση από πυρκαγιές εισχωρεί κάθε χρόνο σε περισσότερα από 1 δισ. σπίτια παγκοσμίως, σύμφωνα με άλλη μελέτη που δημοσιεύτηκε τον Μάιο. Ακόμη και με κλειστά παράθυρα, η εσωτερική ρύπανση μπορεί να είναι έως και τριπλάσια σε ημέρες πυρκαγιών.

Η Ιβηρική χερσόνησος πλήττεται ιδιαίτερα φέτος, με την Ισπανία και την Πορτογαλία να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος των καμένων εκτάσεων. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι το «τόξο των πυρκαγιών» μετατοπίζεται σταδιακά βορειότερα.

«Αυτό που βλέπουμε τώρα στη Μεσόγειο θα συμβεί αργά ή γρήγορα και στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη», δήλωσε ο Βίκτορ Ρέσκο ντε Ντιός, δασολόγος στο Πανεπιστήμιο της Λέριδα. «Δεν πρόκειται για μεσογειακό, αλλά για ευρωπαϊκό πρόβλημα».

Με πληροφορίες από Guardian