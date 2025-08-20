ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Περιβάλλον

Ιράκ: Τα έλη της Μεσοποταμίας στεγνώνουν – Tο πετρέλαιο «πίνει» το νερό της ζωής

Τα έλη της Χουαϊζέ, κληρονομιά της UNESCO, καταρρέουν καθώς το πετρέλαιο απορροφά το νερό τους. Οι κάτοικοι χάνουν γη, τροφή και μέλλον, ενώ οι διαμαρτυρίες δυναμώνουν

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ιράκ: Τα έλη της Μεσοποταμίας στεγνώνουν – Tο πετρέλαιο «πίνει» το νερό της ζωής Facebook Twitter
φωτ.: Getty
0

Ιράκ. Την αυγή, μια αχνή ομίχλη καλύπτει τα κανάλια της Χουαϊζέ, εκεί όπου ο ουρανός και το νερό μοιάζουν να γίνονται καθρέφτης.

Από την πρύμνη μιας ξύλινης βάρκας, ο 23χρονος Ιρακινός Μουστάφα Χασίμ σπρώχνει με τον παραδοσιακό κοντόξυλο μέσα από τις ρηχές όχθες. Κάποτε η λίμνη Ουμ αλ-Νέα’τ έσφυζε από ζωή· σήμερα το νερό μόλις που φτάνει το μισό μέτρο.

«Δύο χρόνια πριν υπήρχαν παντού οικογένειες και ψαράδες. Γέλια, φωνές, ψάρια που πετάγονταν», λέει ο Μουστάφα. «Τώρα, τίποτα». Στον ορίζοντα, φλόγες καίνε από το πετρελαιοφόρο κοίτασμα Χαλφάγια.

Τα έλη της Μεσοποταμίας – άλλοτε μια απέραντη υδάτινη πολιτεία, που κάποιοι ταυτίζουν με τον βιβλικό Κήπο της Εδέμ – έχουν κηρυχθεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από την UNESCO. Όμως κάτω από το νερό κρύβεται άλλος πλούτος: το πετρέλαιο. Στρατηγικά κοιτάσματα, όπως το Ματζνούν και το Χαλφάγια, «διψούν» για νερό που αντλείται από τον Τίγρη και κατευθύνεται στις γεωτρήσεις.

Η άντληση φτάνει τις 60.000 κυβικά μέτρα την ημέρα – όσο η κατανάλωση μιας μεσαίας πόλης. Οι κάτοικοι βλέπουν τα νερά να εξαφανίζονται και τα έλη να στρατιωτικοποιούνται, με φυλάκια και έλεγχο πρόσβασης. Ο Μουστάφα, όπως πολλοί, αναγκάστηκε να δουλέψει προσωρινά για την PetroChina. «Το ονομάζουν ανάπτυξη», λέει, «μα είναι καταστροφή».

Το 2024, μυστική κυβερνητική έκθεση κατέγραψε επικίνδυνα επίπεδα ρύπανσης από βαρέα μέταλλα και υδρογονάνθρακες στο νερό και κατάρρευση της τοπικής γεωργίας. Την ίδια στιγμή, δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν νέες παράνομες εξορύξεις στο κέντρο προστατευμένων περιοχών.

Οι διαμαρτυρίες δεν σταματούν. «Δεν παλεύουμε μόνο για σήμερα», λέει ο Μουστάφα. «Θέλουμε τα παιδιά μας να γνωρίσουν τα έλη που οι πρόγονοί μας φύλαξαν για χιλιάδες χρόνια».

Στο Ιράκ, η μάχη για το νερό και το πετρέλαιο έχει γίνει μάχη για την ίδια τη ζωή.

Με πληροφορίες από Guardian

Περιβάλλον

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Τουρκία καταργεί συμφωνία αγωγού πετρελαίου με το Ιράκ – Πώς μεταφράζεται αυτό για τις εξαγωγές

Διεθνή / Η Τουρκία καταργεί συμφωνία αγωγού πετρελαίου με το Ιράκ – Πώς μεταφράζεται αυτό για τις εξαγωγές

Η Τουρκία τερματίζει τη συμφωνία 52 ετών για τον αγωγό πετρελαίου με το Ιράκ - Η απόφαση συνδέεται με διεθνείς διενέξεις, αποζημιώσεις και το πάγωμα των ροών από το Κουρδιστάν
ΠΕΤΡΟΣ ΚΡΑΝΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ανταρκτική: Στη λάσπη του βυθού αναζητούν οι επιστήμονες τα μυστικά του ωκεανού

Περιβάλλον / Ανταρκτική: Στη λάσπη του βυθού αναζητούν οι επιστήμονες τα μυστικά του ωκεανού

«Τι ζει σήμερα στις θάλασσες, τι ζούσε παλαιότερα και ποια είναι τα αποτυπώματα της ανθρώπινης επίδρασης καταγράφονται στρώμα-στρώμα επί αιώνες», μπορεί να αποκαλύψει ο παγωμένος βυθός
LIFO NEWSROOM
«The Heart of Voh»:

Περιβάλλον / «The Heart of Voh»: Το μαγκρόβιο σε σχήμα καρδιάς που κινδυνεύει από την κλιματική αλλαγή

Το εντυπωσιακό του σχήμα έχει χαρίσει στο δάσος διεθνή αναγνώριση και εμφανίζεται σε διαφημιστικές καμπάνιες στη Νέα Καληδονία, ως σύμβολο του παρθένου φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.
LIFO NEWSROOM
Σε αυτή την ελβετική πόλη οι δημόσιες συγκοινωνίες είναι «προσωρινά δωρεάν» για να μειωθεί η ατμοσφαιρική ρύπανση

Περιβάλλον / Σε αυτή την ελβετική πόλη οι δημόσιες συγκοινωνίες είναι «προσωρινά δωρεάν» για να μειωθεί η ατμοσφαιρική ρύπανση

Για πρώτη φορά στην Ελβετία - Σκοπός να ενθαρρυνθούν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες να στραφούν από τα αυτοκίνητά τους σε λεωφορεία, τραμ, τρένα και πλοία
LIFO NEWSROOM
«ΒΙΑΣ»: Τα αρχαιολογικά τοπία ως ζωντανά οικοσυστήματα

Αρχαιολογία & Ιστορία / Καμπανούλες στους Δελφούς, Πέρδικες στο Σούνιο. Ό,τι φυτρώνει και ζει στους αρχαιολογικούς χώρους

Μια πρωτοποριακή επιστημονική προσέγγιση του πολιτιστικού τοπίου αποκαλύπτει έναν άγνωστο κόσμο χιλιάδων ζώων και φυτών σε είκοσι εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους της χώρας. 
ΝΤΙΝΑ ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ
Πώς οι διεθνείς λαθρέμποροι κερδίζουν από τη διακοπή της προστασίας άγριας ζωής από τον Τραμπ

Περιβάλλον / Πώς οι διεθνείς λαθρέμποροι κερδίζουν από τη διακοπή της προστασίας άγριας ζωής από τον Τραμπ

Η διακοπή χρηματοδότησης των ΗΠΑ για την προστασία απειλούμενων ειδών αφήνει ελεύθερο πεδίο σε διεθνείς εγκληματικές οργανώσεις και θέτει σε κίνδυνο την παγκόσμια ασφάλεια και τη βιοποικιλότητα
LIFO NEWSROOM
 
 