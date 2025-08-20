ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Περιβάλλον

Παγετώνας στην Ιταλία έχει λιώσει σε τέτοιο βαθμό που θα παρακολουθείται πλέον μόνο εξ αποστάσεως

Μετά από 130 χρόνια επιτόπιων μετρήσεων, η υποχώρηση του παγετώνα Βεντίνα θα παρακολουθείται πλέον μέσω εικόνων από drones

Ο παγετώνας Βεντίνα το 1985/ Φωτογραφία: Lombardy Glaciology Service
Ο παγετώνας Βεντίνα στην Ιταλία, ένας από τους μεγαλύτερους στη βόρεια Λομβαρδία, έχει λιώσει τόσο πολύ λόγω της κλιματικής αλλαγής, που οι γεωλόγοι δεν μπορούν πλέον να τον μετρούν με τον ίδιο τρόπο που έκαναν τα τελευταία 130 χρόνια.

Μετά το φετινό θερμό καλοκαίρι, οι γεωλόγοι διαπίστωσαν ότι οι απλοί πάσσαλοι που χρησιμοποιούνταν ως σημεία αναφοράς για τη μέτρηση της υποχώρησης του παγετώνα κάθε χρόνο είναι όλο και περισσότεροι θαμμένοι. Τα συντρίμμια έχουν κάνει το έδαφος υπερβολικά ασταθές για μελλοντικές επιτόπιες μετρήσεις.

Το Lombardy Glaciological Service ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι πλέον θα χρησιμοποιεί εικόνες από drones και απομακρυσμένες μεθόδους παρακολούθησης για να καταγράφει τη συνεχιζόμενη συρρίκνωση.

Οι γεωλόγοι αναφέρουν ότι ο παγετώνας Βεντίνα έχει ήδη χάσει 1,7 χιλιόμετρα σε μήκος από τότε που τοποθετήθηκαν τα πρώτα σημεία μέτρησης στο μέτωπό του το 1895. Η τήξη έχει επιταχυνθεί τα τελευταία χρόνια, με τον παγετώνα να χάνει 431 μέτρα την τελευταία δεκαετία, σχεδόν τα μισά από αυτά μετά το 2021, σύμφωνα με την υπηρεσία.

Πρόκειται για ακόμη ένα παράδειγμα του πώς η επιταχυνόμενη υπερθέρμανση του πλανήτη λιώνει και συρρικνώνει τους παγετώνες της Ευρώπης, προκαλώντας μια σειρά από περιβαλλοντικές και άλλες συνέπειες.

«Ενώ μέχρι τη δεκαετία του 1980 μπορούσαμε ακόμα να ελπίζουμε σε φυσιολογικούς κύκλους (υποχώρησης) ή τουλάχιστον σε μια περιορισμένη υποχώρηση, τα τελευταία 40 χρόνια έχει συμβεί κάτι πραγματικά εντυπωσιακό», δήλωσε ο Αντρέα Τοφαλέτι, μέλος του Lombardy Glaciological Service.

