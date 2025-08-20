Ευθύμης Λέκκας: «Το hotspot της κλιματικής κρίσης είναι η Μεσόγειος»

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει για ακόμη μία φορά ο Ευθύμης Λέκκας, σχετικά με τον μεγάλο κλιματικό κίνδυνο που αντιμετωπίζει η Ευρώπη.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ βρέθηκε νωρίτερα το πρωί της Τετάρτης σε εκπομπή της ΕΡΤ, όπου με αφορμή τον ακραίο καύσωνα που αντιμετώπισε η Ισπανία, αναφέρθηκε στον κλιματικό κίνδυνο με τον οποίο είναι αντιμέτωπη γενικότερα η Ευρώπη.

«Η κλιματική κρίση είναι εδώ. Δεν χωράει αντιπαράθεση για τη διαχείρισή της. Πρέπει να κάνουμε σοβαρά βήματα για να αντιμετωπίσουμε φαινόμενα που δεν είναι μόνο ελληνικά, αλλά διεθνή», ανέφερε αρχικά ο Ευθύμης Λέκκας.

Παράλληλα όπως εξήγησε, οι ακραίες θερμοκρασίες δεν είναι κάτι που συναντάται μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλο τον κόσμο.

«Το hotspot της κλιματικής κρίσης είναι ο μεσογειακός χώρος, με την Ισπανία να καταγράφει εκατοντάδες θύματα και εκατομμύρια καμένα στρέμματα μέσα σε λίγες ημέρες.«Μπορούμε να κάνουμε πράγματα προκειμένου να καθυστερήσουμε την κλιματική κρίση και να βελτιώσουμε τις συνθήκες όσο μπορούμε» πρόσθεσε.

«Η ξηρασία, η λειψυδρία, τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες και οι πλημμύρες συνθέτουν το σκηνικό της κλιματικής κρίσης. Ουσιαστικά οδηγούμαστε σε ερημοποίηση. Δεν σημαίνει ότι μια περιοχή θα γίνει Σαχάρα, αλλά ότι δεν θα μπορεί να υποστηρίξει ανθρώπινες δραστηριότητες» συμπλήρωσε, ασκώντας κριτική στην εσωστρέφεια με την οποία αντιμετωπίζονται οι πυρκαγιές στη χώρα.

Τέλος, επεσήμανε την ανάγκη για ευρωπαϊκή συνεργασία κατακρίνοντας την στάση που κρατούν μεγάλες δυνάμεις, Κίνα, Ινδία και ΗΠΑ, που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού και «ουσιαστικά αρνούνται ότι έχουμε κλιματική κρίση».

«Η μόνη λύση είναι να αντιδράσει όλος ο πλανήτης σαν ένα ενιαίο σύστημα. Μόνο τότε μπορούμε να επιβραδύνουμε την κρίση. Η κλιματική κρίση δεν είναι ατομικό, περιφερειακό ή εθνικό ζήτημα. Είναι παγκόσμιο. Αν δεν υπάρξει συλλογική στρατηγική, θα βρεθούμε αντιμέτωποι με φαινόμενα που δεν θα μπορούμε να διαχειριστούμε», κατέληξε.