Μαίνονται οι φωτιές σε Ισπανία και Πορτογαλία εν μέσω αποπνικτικού καύσωνα

Ο αδυσώπητος καύσωνας και οι καταστροφικές φωτιές συνεχίζουν να πλήττουν τη νότια Ευρώπη, με το ένα τέταρτο των μετεωρολογικών σταθμών στην Ισπανία να καταγράφει θερμοκρασίες άνω των 40°C, ενώ ο πρωθυπουργός της χώρας κάλεσε τους αντιπάλους του να «αφήσουν την κλιματική έκτακτη ανάγκη εκτός κομματικών συγκρούσεων».

Η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία Aemet κατέγραψε την Κυριακή υψηλό 45,8°C στο Κάδιθ, ενώ ένας στους οκτώ μετεωρολογικούς σταθμούς σε εθνικό επίπεδο σημείωσε μέγιστες θερμοκρασίες τουλάχιστον 42°C. Η υπηρεσία προειδοποίησε μέσω ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα τη Δευτέρα για «πολύ υψηλό ή ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς» σχεδόν σε όλη τη χώρα. «Παρότι το κύμα καύσωνα αρχίζει να υποχωρεί, θα σημειωθούν και σήμερα πολύ υψηλές θερμοκρασίες στην ανατολική και νότια Ιβηρική χερσόνησο», ανέφερε. «Να είστε προσεκτικοί».

Φωτιές στην Ισπανία: «Μαύρο» ρεκόρ καμένων εκτάσεων

Θανατηφόρες πυρκαγιές έχουν ήδη κάψει 348.000 εκτάρια στην Ισπανία φέτος, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία του προγράμματος Copernicus που δόθηκαν στη δημοσιότητα τη Δευτέρα, καίγοντας ακόμη περισσότερη γη σε σχέση με το ρεκόρ του 2022.

Ένα τέταρτο θύμα προστέθηκε στη μακάβρια λίστα στην Ισπανία, όταν πυροσβεστικό όχημα ανετράπη σε απότομο δασικό δρόμο. Στην Πορτογαλία, όπου έχουν καεί 216.000 εκτάρια, άλλος ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του, ανεβάζοντας τον εθνικό απολογισμό στους δύο νεκρούς.

Οι αρχές πολιτικής προστασίας στην Ισπανία ανακοίνωσαν ότι 31.130 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους την τελευταία εβδομάδα.

Η ισπανική κυβέρνηση δήλωσε την Κυριακή ότι ακόμη 500 στρατιώτες θα ενισχύσουν τους 1.400 που ήδη επιχειρούν για τον περιορισμό των φονικών πυρκαγιών. Ο πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, ανακοίνωσε «συμφωνία σε επίπεδο κράτους» για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, κατά την επίσκεψή του στη Γαλικία και τη Λεόν, δύο από τις περιοχές που έχουν τυλιχθεί στις φλόγες.

«Χρειαζόμαστε μια στρατηγική που θα διασφαλίζει καλύτερη, ασφαλέστερη και δικαιότερη απάντηση στους συμπολίτες μας απέναντι στα ολοένα και εντονότερα και ταχύτερα αποτελέσματα της κλιματικής έκτακτης ανάγκης στη χώρα μας», δήλωσε ο Σάντσεθ. «Και αυτό απαιτεί μια μεγάλη εθνική συμφωνία που θα αφήνει την κλιματική κρίση έξω από κομματικές αντιπαραθέσεις και ιδεολογικά ζητήματα, ώστε να επικεντρωθούμε στα επιστημονικά δεδομένα και να δράσουμε ανάλογα».

Η πρόταση του Σάντσεθ προκάλεσε περιφρονητική αντίδραση από το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP), που ζήτησε περισσότερες στρατιωτικές δυνάμεις και κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι απουσίασε από την κρίση. «Οι εθνικές συμφωνίες δεν σβήνουν τις φλόγες, ούτε αποκαθιστούν όσα χάθηκαν», δήλωσε η εκπρόσωπος του PP, Έστερ Μουνιόθ. «Οι πολίτες περίμεναν πολλά περισσότερα από ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα για να σωθεί η φήμη του, μετά την απουσία του επί μία εβδομάδα».

Η ακραία ζέστη, που ενισχύεται από τις εκπομπές άνθρακα, έχει τροφοδοτήσει φονικές πυρκαγιές σε όλη τη νότια Ευρώπη αυτόν τον μήνα, προσθέτοντας ακόμη ένα επεισόδιο σε μια αλυσίδα καταστροφών που επιδεινώνονται από την κλιματική κρίση, την ώρα που πολλές χώρες υποχωρούν σε «πράσινες» πολιτικές.

Στοιχεία της περασμένης εβδομάδας δείχνουν ότι οι φωτιές έχουν κατακάψει τουλάχιστον 530.000 εκτάρια φέτος, περισσότερο από το διπλάσιο του μέσου όρου των δύο τελευταίων δεκαετιών, αναγκάζοντας κυβερνήσεις από την Ισπανία έως τη Βουλγαρία να ζητήσουν βοήθεια από την ΕΕ. Η Πορτογαλία ενεργοποίησε τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της ΕΕ την Παρασκευή, αιτούμενη τέσσερα αεροπλάνα Canadair.

Φωτιές και καύσωνες στη Νότια Ευρώπη

Το παρατεταμένο κύμα καύσωνα έχει σπάσει θερμοκρασιακά ρεκόρ σε όλη την ήπειρο. Αναμένεται να υποχωρήσει στην Ισπανία μετά τη Δευτέρα και έχει ήδη κοπάσει σε ορισμένες χώρες το Σαββατοκύριακο.

Η Meteo France, η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας, ανακοίνωσε ότι οι θερμοκρασίες μειώθηκαν την Κυριακή, ωστόσο ο κίνδυνος πυρκαγιάς παρέμενε υψηλός ή πολύ υψηλός σε αρκετές νότιες περιοχές.

«Η Μεσόγειος και τα νοτιοδυτικά διαμερίσματα της χώρας βιώνουν σημαντική ξηρασία, γεγονός που καθιστά τη βλάστηση εξαιρετικά ευάλωτη στη φωτιά», ανέφερε η υπηρεσία τη Δευτέρα. Πρόσθεσε ότι η άνοδος της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της ημέρας ήταν περιορισμένη λόγω του καπνού από τις πυρκαγιές στην Ισπανία και την Πορτογαλία, καθώς και εξαιτίας νεφών αφρικανικής σκόνης.

Φωτιές στην Πορτογαλία: Σε κατάσταση συναγερμού όλο τον Αύγουστο

Στην Πορτογαλία, που βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού από την αρχή του μήνα, μεγάλες αγροτικές πυρκαγιές έχουν προκαλέσει δύο θανάτους και αρκετούς τραυματισμούς.

Η υπουργός Εσωτερικών, Μαρία Λουσία Αμαράλ, ανακοίνωσε την Κυριακή την παράταση του συναγερμού έως το βράδυ της Τρίτης, ωστόσο εγκατέλειψε τη συνέντευξη Τύπου όταν οι δημοσιογράφοι επιχείρησαν να της θέσουν ερωτήσεις, σύμφωνα με τον πορτογαλικό Τύπο. Ο Αντρέ Βεντούρα, επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος Chega, ζήτησε την παραίτησή της. «Φτάνουμε στο όριο του ανεκτού», δήλωσε την Κυριακή.

Σε ραδιοφωνική συνέντευξη το πρωί της Δευτέρας, η υπουργός Άμυνας της Ισπανίας, Μαργκαρίτα Ρόμπλες, ανέφερε ότι οι πυρκαγιές δύσκολα θα τεθούν υπό έλεγχο πριν από το τέλος του καύσωνα. «Δεν θα μπορέσουμε να βάλουμε τέλος σε αυτή την κατάσταση μέχρι να υποχωρήσει το κύμα καύσωνα», δήλωσε στον σταθμό Cadena Ser. «Βλέπουμε πυρκαγιές με διαφορετικά χαρακτηριστικά λόγω της κλιματικής αλλαγής».

Η ίδια υπογράμμισε ότι η Μονάδα Έκτακτης Ανάγκης (UME), που ιδρύθηκε για την αντιμετώπιση καταστροφών, δεν έχει ξαναβρεθεί αντιμέτωπη με τόσο δύσκολες συνθήκες. «Βλέπουμε μια κατάσταση πυρκαγιών που δεν έχουμε ξαναδεί. Η UME δεν έχει αντιμετωπίσει κάτι παρόμοιο από την ίδρυσή της πριν από 20 χρόνια».

Με πληροφορίες από Guardian