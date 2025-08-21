Αρκτική: Επιβραδύνθηκε ανέλπιστα η τήξη των πάγων τα τελευταία 20 χρόνια – Οι επιστήμονες μιλούν για «προσωρινή ανάπαυλα»

Η τήξη των θαλάσσιων πάγων στην Αρκτική έχει επιβραδυνθεί σημαντικά τα τελευταία 20 χρόνια, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη, με τα στοιχεία να δείχνουν πως από το 2005 δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική μείωση στην έκταση τους.

Το εύρημα θεωρείται απρόσμενο, καθώς οι εκπομπές άνθρακα από την καύση ορυκτών καυσίμων συνεχίζουν να αυξάνονται, παγιδεύοντας περισσότερη θερμότητα στην ατμόσφαιρα. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι φυσικές διακυμάνσεις στα θαλάσσια ρεύματα ισορροπούν προσωρινά την άνοδο της θερμοκρασίας, όμως τονίζουν πως πρόκειται για παροδικό φαινόμενο. Μέσα στα επόμενα 5-10 χρόνια, η τήξη αναμένεται να επανεκκινήσει με διπλάσιο ρυθμό σε σχέση με το μακροπρόθεσμο μέσο όρο.

Τι δείχνουν τα δεδομένα:

Η έκταση των πάγων τον Σεπτέμβριο, όταν φτάνει στο ετήσιο ελάχιστο, έχει μειωθεί στο μισό από το 1979.

Παρά την επιβράδυνση, οι πάγοι γίνονται λεπτότεροι – από το 2010, το μέσο πάχος τους τον Οκτώβριο μειώνεται κατά 0,6 εκ. ετησίως.

Για κάθε τόνο CO₂ που εκπέμπεται, χάνονται περίπου 2,5 τ.μ. πάγου τον Σεπτέμβριο.

Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι η Αρκτική εξακολουθεί να κατευθύνεται προς καλοκαίρια χωρίς πάγο αργότερα αυτόν τον αιώνα.

Ο Δρ. Μαρκ Ίνγκλαντ, επικεφαλής της μελέτης, δήλωσε: «Η επιβράδυνση μας δίνει λίγο χρόνο, αλλά είναι προσωρινή. Όταν τελειώσει, τα νέα δεν θα είναι καλά».

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Geophysical Research Letters, χρησιμοποίησε δεδομένα από το 1979 έως σήμερα και επιβεβαίωσε ότι η επιβράδυνση είναι μέρος των φυσικών διακυμάνσεων του κλίματος, αλλά δεν αναιρεί την πραγματικότητα της κλιματικής κρίσης.

Οι επιστήμονες τονίζουν: Η κλιματική αλλαγή παραμένει αναμφισβήτητη και ανθρωπογενής, και η ανάγκη για άμεση δράση δεν έχει αλλάξει.

