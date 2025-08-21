ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Περιβάλλον

Αρκτική: Επιβραδύνθηκε ανέλπιστα η τήξη των πάγων τα τελευταία 20 χρόνια – Οι επιστήμονες μιλούν για «προσωρινή ανάπαυλα»

Η τήξη των θαλάσσιων πάγων στην Αρκτική έχει επιβραδυνθεί από το 2005, όμως οι ειδικοί προειδοποιούν: πρόκειται για προσωρινό φαινόμενο, καθώς η κλιματική κρίση παραμένει υπαρκτή και απειλητική

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Αρκτική: Επιβραδύνθηκε ανέλπιστα η τήξη των πάγων τα τελευταία 20 χρόνια – Οι επιστήμονες μιλούν για «προσωρινή ανάπαυλα» Facebook Twitter
φωτ.: Getty
0

Η τήξη των θαλάσσιων πάγων στην Αρκτική έχει επιβραδυνθεί σημαντικά τα τελευταία 20 χρόνια, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη, με τα στοιχεία να δείχνουν πως από το 2005 δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική μείωση στην έκταση τους.

Το εύρημα θεωρείται απρόσμενο, καθώς οι εκπομπές άνθρακα από την καύση ορυκτών καυσίμων συνεχίζουν να αυξάνονται, παγιδεύοντας περισσότερη θερμότητα στην ατμόσφαιρα. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι φυσικές διακυμάνσεις στα θαλάσσια ρεύματα ισορροπούν προσωρινά την άνοδο της θερμοκρασίας, όμως τονίζουν πως πρόκειται για παροδικό φαινόμενο. Μέσα στα επόμενα 5-10 χρόνια, η τήξη αναμένεται να επανεκκινήσει με διπλάσιο ρυθμό σε σχέση με το μακροπρόθεσμο μέσο όρο.

Τι δείχνουν τα δεδομένα:

  • Η έκταση των πάγων τον Σεπτέμβριο, όταν φτάνει στο ετήσιο ελάχιστο, έχει μειωθεί στο μισό από το 1979.
  • Παρά την επιβράδυνση, οι πάγοι γίνονται λεπτότεροι – από το 2010, το μέσο πάχος τους τον Οκτώβριο μειώνεται κατά 0,6 εκ. ετησίως.
  • Για κάθε τόνο CO₂ που εκπέμπεται, χάνονται περίπου 2,5 τ.μ. πάγου τον Σεπτέμβριο.

Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι η Αρκτική εξακολουθεί να κατευθύνεται προς καλοκαίρια χωρίς πάγο αργότερα αυτόν τον αιώνα.

Ο Δρ. Μαρκ Ίνγκλαντ, επικεφαλής της μελέτης, δήλωσε: «Η επιβράδυνση μας δίνει λίγο χρόνο, αλλά είναι προσωρινή. Όταν τελειώσει, τα νέα δεν θα είναι καλά».

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Geophysical Research Letters, χρησιμοποίησε δεδομένα από το 1979 έως σήμερα και επιβεβαίωσε ότι η επιβράδυνση είναι μέρος των φυσικών διακυμάνσεων του κλίματος, αλλά δεν αναιρεί την πραγματικότητα της κλιματικής κρίσης.

Οι επιστήμονες τονίζουν: Η κλιματική αλλαγή παραμένει αναμφισβήτητη και ανθρωπογενής, και η ανάγκη για άμεση δράση δεν έχει αλλάξει.

Με πληροφορίες από Guardian

Περιβάλλον

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κλιματική κρίση: Η τήξη των παγετώνων αυξάνει την πιθανότητα εκρήξεων ηφαιστείων

Περιβάλλον / Κλιματική κρίση: Η τήξη των παγετώνων αυξάνει την πιθανότητα εκρήξεων ηφαιστείων

Νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι η τήξη παγετώνων και πάγων, εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, μπορεί να προκαλέσει αύξηση εκρηκτικών ηφαιστειακών εκρήξεων παγκοσμίως, με ιδιαίτερο κίνδυνο για την Ανταρκτική
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η έκτη μαζική εξαφάνιση: Τι μας διδάσκει η ιστορία της Γης για το CO₂ και τον κίνδυνο αφανισμού

Περιβάλλον / Η έκτη μαζική εξαφάνιση: Τι μας διδάσκει η ιστορία της Γης για το CO₂ και τον κίνδυνο αφανισμού

Οι μαζικές εξαφανίσεις της Γης συνδέονται όχι μόνο με αστεροειδείς, αλλά κυρίως με τεράστιες ηφαιστειακές εκρήξεις που απελευθέρωσαν ακραίες ποσότητες CO₂. Σήμερα, η ανθρώπινη δραστηριότητα μιμείται αυτά τα καταστροφικά σενάρια με ανησυχητικά ταχύτερο ρυθμό.
LIFO NEWSROOM
Ανταρκτική: Στη λάσπη του βυθού αναζητούν οι επιστήμονες τα μυστικά του ωκεανού

Περιβάλλον / Ανταρκτική: Στη λάσπη του βυθού αναζητούν οι επιστήμονες τα μυστικά του ωκεανού

«Τι ζει σήμερα στις θάλασσες, τι ζούσε παλαιότερα και ποια είναι τα αποτυπώματα της ανθρώπινης επίδρασης καταγράφονται στρώμα-στρώμα επί αιώνες», μπορεί να αποκαλύψει ο παγωμένος βυθός
LIFO NEWSROOM
«The Heart of Voh»:

Περιβάλλον / «The Heart of Voh»: Το μαγκρόβιο σε σχήμα καρδιάς που κινδυνεύει από την κλιματική αλλαγή

Το εντυπωσιακό του σχήμα έχει χαρίσει στο δάσος διεθνή αναγνώριση και εμφανίζεται σε διαφημιστικές καμπάνιες στη Νέα Καληδονία, ως σύμβολο του παρθένου φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.
LIFO NEWSROOM
 
 