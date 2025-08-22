ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Δίκτυο Αζέρων πρακτόρων στην Ελλάδα - Τι ερευνά η αστυνομία

Πολλές από τις επαφές στο κινητό του 26χρονου Αζέρου που συνελήφθη τον Ιούνιο στη Σούδα, φέρονται να έχουν σχέση με τους Φρουρούς της Επανάστασης

φωτ.: Eurokinissi
Οι έρευνες της αστυνομίας και της ΕΥΠ, οι οποίες ξεκίνησαν μετά τη σύλληψη 26χρονου Αζέρου στη Σούδα στα τέλη Ιουνίου, αποκαλύπτουν τη δράση στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Κρήτη, ενός ολόκληρου δικτύου Αζέρων πρακτόρων, στρατολογημένων πιθανότατα από το Ιράν.

Πολλές από τις επαφές στο κινητό του 26χρονου φέρονται να έχουν σχέση με τους Φρουρούς της Επανάστασης, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ.

Επίσης, ο 26χρονος φέρεται να υποδέχθηκε ομοεθνείς του στο αεροδρόμιο των Χανίων περισσότερες από μία φορές.

Την πληροφορία αποκάλυψε στην αστυνομία, οδηγός ταξί, τον οποίο χρησιμοποιούσε για όλες τις μετακινήσεις του ο 26χρονος.

Ερευνάται ο ρόλος των συνεργών του, οι οποίοι είναι πιθανό να λειτουργούσαν και αυτοί για λογαριασμό του Ιράν.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αζέρος συνελήφθη στα τέλη Ιουνίου, να φωτογραφίζει τις εγκαταστάσεις τις Σούδας και τις κινήσεις των νατοϊκών πλοίων.

