Κίνδυνος για τον Αμαζόνιο: Αναστέλλεται η «Συμφωνία Σόγιας» – Φόβοι για αποψίλωση περιοχής όσο η Πορτογαλία

Μία από τις πιο σημαντικές συμφωνίες για την προστασία του Αμαζονίου, το μορατόριουμ της σόγιας, ανεστάλη από τις βραζιλιάνικες αρχές, γεγονός που ενδέχεται να ανοίξει τον δρόμο για αποψίλωση μιας περιοχής μεγέθους ίσου με την Πορτογαλία.

Η απόφαση ήρθε λιγότερο από τρεις μήνες πριν η Βραζιλία φιλοξενήσει τη Διάσκεψη Κλίματος Cop30 στο Μπελέμ, προκαλώντας σοκ στις περιβαλλοντικές οργανώσεις, που καλούν καταναλωτές, σούπερ μάρκετ και διεθνείς εμπόρους να αντισταθούν στις πιέσεις του αγροτοβιομηχανικού λόμπι.

Τι ήταν το «μορατόριουμ της σόγιας» στον Αμαζόνιο

Από το 2006, η συμφωνία – στην οποία συμμετείχαν αγρότες, περιβαλλοντικές οργανώσεις και πολυεθνικές όπως η Cargill και τα McDonald’s – απαγόρευε τη διάθεση σόγιας που καλλιεργήθηκε σε εκτάσεις του Αμαζονίου αποψιλωμένες μετά το 2008, ακόμη κι αν η εκχέρσωση ήταν «νόμιμη».

Σε 19 χρόνια, η συμφωνία θεωρήθηκε παγκόσμιο παράδειγμα επιτυχίας:

απέτρεψε τουλάχιστον 17.000 τ.χλμ. αποψίλωσης,

βελτίωσε την εικόνα μεγάλων brands,

επέτρεψε την αύξηση της παραγωγής σόγιας χωρίς καταστροφή του Αμαζονίου.

Η Αρχή Ανταγωνισμού της Βραζιλίας (Cade) έδωσε σε μεγάλες εταιρείες εμπορίας σιτηρών (Bunge, Cargill, Louis Dreyfus, Cofco) διορία 10 ημερών να αναστείλουν το μορατόριουμ, με την απειλή οικονομικών κυρώσεων, θεωρώντας ότι πρόκειται για «μοιρασιά ευαίσθητων εμπορικών πληροφοριών».

Η Greenpeace χαρακτήρισε την απόφαση «τραγικό λάθος», αποτέλεσμα πολιτικών πιέσεων από οπισθοδρομικές δυνάμεις του αγροτοβιομηχανικού λόμπι.

Όπως τόνισε η Κριστιάνε Ματσέτι από τη Greenpeace:

«Χωρίς το μορατόριουμ, η σόγια θα ξαναγίνει βασικός οδηγός της αποψίλωσης του Αμαζονίου και η Βραζιλία δεν θα έχει καμία πιθανότητα να πετύχει τους κλιματικούς της στόχους».

Πολιτικό πλήγμα για τη Βραζιλία

Η εξέλιξη αποτελεί μεγάλο πλήγμα για την κυβέρνηση Λούλα ντα Σίλβα, καθώς η Cop30 επρόκειτο να παρουσιαστεί ως «βήμα προόδου» στη μείωση της αποψίλωσης. Αντίθετα, η απόφαση δείχνει πολιτική υποχώρηση, ενισχυμένη από το ισχυρό λόμπι της αγροτοβιομηχανίας στο Κογκρέσο.

Η WWF-UK χαρακτήρισε την κίνηση «εξαιρετικά επικίνδυνη», προειδοποιώντας ότι στέλνει λάθος μήνυμα στον κόσμο ενόψει της διάσκεψης και απειλεί να «πετάξει στα σκουπίδια» μια από τις πιο επιτυχημένες διεθνείς περιβαλλοντικές συμφωνίες.

Η WWF υπογραμμίζει ότι οι καταναλωτές και τα σούπερ μάρκετ έχουν κρίσιμο ρόλο: η ζήτηση της αγοράς δεν πρέπει να επιτρέπει στα κέρδη λίγων να καταστρέφουν τα δάση και να υπονομεύουν την ασφάλεια τροφίμων, ενέργειας και κλίματος.

