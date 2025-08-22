Υπόθεση Μενέντεζ: Ο Λάιλ ενώπιον της επιτροπής λίγο μετά την απόρριψη αποφυλάκισης στον Έρικ

Οι αδερφοί Μενέντεζ έχουν περάσει πάνω από τριάντα χρόνια στη φυλακή.

Σήμερα, ο Έρικ Μενέντεζ είδε το αίτημα αποφυλάκισής του να απορρίπτεται από το Συμβούλιο Αποφυλάκισης της Καλιφόρνια, το οποίο έκρινε ότι εξακολουθεί να αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια.

Τώρα, ο μεγαλύτερος αδελφός του, Λάιλ, που καταδικάστηκε μαζί του για τη δολοφονία των γονιών τους το 1989, θα έχει τη δική του ευκαιρία να διεκδικήσει αποφυλάκιση.

Οι δύο αδελφοί είχαν αρχικά καταδικαστεί σε ισόβια χωρίς δικαίωμα αποφυλάκισης, αλλά τον Μάιο η ποινή τους μετατράπηκε σε «50 χρόνια έως ισόβια με δικαίωμα αίτησης». Η ακρόαση του Έρικ διήρκεσε σχεδόν δέκα ώρες, με το συμβούλιο να εξετάζει αν έχει δείξει ειλικρινή μεταμέλεια, ακούγοντας παράλληλα την εισαγγελία του Λος Άντζελες να αντιτίθεται στην αποφυλάκισή του και μέλη της οικογένειας να ζητούν την απελευθέρωσή του.

Το συμβούλιο τελικά αποφάσισε ότι ο Έρικ συνεχίζει να αποτελεί «μη αποδεκτό κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια», επικαλούμενο το βίαιο παρελθόν του, τη σκληρότητα των δολοφονιών και τις «σοβαρές παραβιάσεις» των κανονισμών μέσα στη φυλακή. Θα έχει δικαίωμα να αιτηθεί ξανά σε τρία χρόνια.

Ο Λάιλ, ο οποίος πυροβόλησε κατ’ επανάληψη τους γονείς του εξ επαφής, θα εμφανιστεί τώρα μπροστά στο ίδιο συμβούλιο. Αν και έχει λιγότερες παραβιάσεις φυλακών σε σχέση με τον αδελφό του, η αγριότητα των πράξεών του ίσως λειτουργήσει εις βάρος του. Επιπλέον, οι αντικρουόμενες δηλώσεις του για την κακοποίηση που ισχυρίζεται ότι υπέστησαν από τον πατέρα τους έχουν δημιουργήσει αμφιβολίες για το αφήγημά τους.

Κατά την ακρόαση, ο Έρικ παραδέχθηκε ότι «δεν υπήρχε καμία δικαιολογία» για τις δολοφονίες, αν και επανέλαβε ότι ένιωθε παγιδευμένος και τρομοκρατημένος από τον πατέρα του. Η εισαγγελία, ωστόσο, επέμεινε ότι το κίνητρό τους ήταν οικονομικό, για να κληρονομήσουν την περιουσία.

Παρά τα εννέα πειθαρχικά παραπτώματα που έχει συγκεντρώσει, ο Έρικ υποστηρίζεται από σωφρονιστικούς υπαλλήλους που τον χαρακτήρισαν «υπόδειγμα κρατουμένου». Πάνω από δώδεκα συγγενείς μίλησαν υπέρ του, δηλώνοντας ότι έχουν καταφέρει να τον συγχωρέσουν.

Η τελική απόφαση για την τύχη των αδελφών Μενέντεζ ανήκει στον κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να εγκρίνει, να απορρίψει ή να τροποποιήσει την απόφαση του συμβουλίου.

Η υπόθεση των Μενέντεζ εξακολουθεί να διχάζει την κοινή γνώμη τρεις δεκαετίες μετά, με άλλους να μιλούν για ένα στυγερό έγκλημα από απληστία και άλλους να βλέπουν δύο νέους που οδηγήθηκαν σε ακραία πράξη ύστερα από χρόνια φόβου και κακοποίησης.

Με πληροφορίες από CNN