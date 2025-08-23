ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ανατροπή τουριστικού λεωφορείου στις ΗΠΑ: Πέντε τουρίστες νεκροί - Επέστρεφαν από τους Καταρράκτες του Νιαγάρα

Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δυστύχημα τουριστικού λεωφορείου στη Νέα Υόρκη. Οι επιβάτες, κυρίως τουρίστες από Ινδία, Κίνα και Φιλιππίνες, επέστρεφαν από το Νιαγάρα στη Νέα Υόρκη

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ανατροπή τουριστικού λεωφορείου στις ΗΠΑ: Πέντε τουρίστες νεκροί - Επέστρεφαν από τους Καταρράκτες του Νιαγάρα Facebook Twitter
0

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν τουριστικό λεωφορείο, που επέστρεφε από τους καταρράκτες του Νιαγάρα ανετράπη στον αυτοκινητόδρομο New York State Thruway, στη δυτική Νέα Υόρκη, σύμφωνα με την Αστυνομία της Πολιτείας.

Οι αρχές αναφέρουν ότι το λεωφορείο μετέφερε τουρίστες που επέστρεφαν από τους Καταρράκτες του Νιαγάρα, στα σύνορα ΗΠΑ–Καναδά, με προορισμό τη Νέα Υόρκη, όταν μάρτυρες είδαν το όχημα να χάνει τον έλεγχο και να ανατρέπεται.

Τα περισσότερα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος ήταν ταξιδιώτες από Ινδία, Κίνα και Φιλιππίνες. Η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης, Kathy Hochul, δήλωσε ότι οι τοπικές αρχές εργάζονται για να διασώσουν και να στηρίξουν τους επιζώντες. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα και ιατρικά ελικόπτερα, κοντά στην πόλη Pembroke, περίπου 48 χλμ. ανατολικά του Μπάφαλο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στο λεωφορείο επέβαιναν 52 άτομα ηλικίας 1 έως 74 ετών. Κάποιοι εκτοξεύτηκαν από το όχημα, καθώς πολλοί δεν φορούσαν ζώνες ασφαλείας, ενώ άλλοι εγκλωβίστηκαν για ώρες στα συντρίμμια.

Ο διοικητής της Πολιτειακής Αστυνομίας, Andre Ray Major, ανέφερε ότι τα αίτια της τραγωδίας διερευνώνται, αλλά έχει αποκλειστεί τόσο η μηχανική βλάβη όσο και η κατανάλωση αλκοόλ ή ουσιών από τον οδηγό.

Περισσότεροι από 20 τραυματίες νοσηλεύονται σε τοπικά νοσοκομεία, ενώ παιδιά που επέζησαν μεταφέρθηκαν σε παιδιατρική κλινική.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν εικόνες χάους, με σπασμένα τζάμια και προσωπικά αντικείμενα σκορπισμένα στο οδόστρωμα.

Οι Αρχές ζητούν από οδηγούς που μπορεί να έχουν καταγράψει το δυστύχημα με dashcam να παραδώσουν το υλικό για να βοηθήσουν στις έρευνες. Παράλληλα, ο οργανισμός ConnectLife έκανε έκκληση για έκτακτες αιμοδοσίες, ενώ ο Ερυθρός Σταυρός δημιούργησε κέντρο επανένωσης οικογενειών.

Με πληροφορίες από CNN

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο ΟΗΕ κηρύσσει λιμό στη Γάζα, αλλά το Ισραήλ συνεχίζει να το αρνείται

Διεθνή / Ο ΟΗΕ κηρύσσει λιμό στη Γάζα, αλλά το Ισραήλ συνεχίζει να το αρνείται

Ο «λιμός της Γάζας» θα «μπορούσε να είχε αποφευχθεί» αν δεν υπήρχε «η συστηματική παρεμπόδιση του Ισραήλ», τόνισε ο επικεφαλής των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Εθνών, ο Τομ Φλέτσερ
LIFO NEWSROOM
Υπόθεση Μενέντεζ: Ο Λάιλ ενώπιον της επιτροπής λίγο μετά την απόρριψη αποφυλάκισης στον Έρικ

Διεθνή / Υπόθεση Μενέντεζ: Ο Λάιλ ενώπιον της επιτροπής λίγο μετά την απόρριψη αποφυλάκισης στον Έρικ

Μετά από 30 χρόνια στη φυλακή, ο Έρικ Μενέντεζ είδε την αίτηση αποφυλάκισής του να απορρίπτεται. Ο αδελφός του, Λάιλ, ετοιμάζεται τώρα να αντιμετωπίσει το συμβούλιο αποφυλάκισης
LIFO NEWSROOM
 
 