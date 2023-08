Γεννήθηκε σπάνιο αλμπίνο πούμα

Ένα ασυνήθιστο μωρό γεννήθηκε σε ζωολογικό κήπο στη Νικαράγουα: ένα αλμπίνο πούμα.

Ο ζωολογικός κήπος Thomas Belt στη Juigalpa της Νικαράγουα ανακοίνωσε ότι το αλμπίνο πούμα γεννήθηκε τον περασμένο μήνα. Ο Κάρλος Μολίνα, κτηνίατρος στο ζωολογικό κήπο, πιστεύει ότι το αλμπίνο πούμα είναι ένα από τα τέσσερα πούμα με αλμπινισμό παγκοσμίως.

«Είναι υγιής, το σώμα του είναι σε καλή κατάσταση», είπε ο Μολίνα στο Γαλλικό Πρακτορείο για το αρσενικό πούμα.

Σύμφωνα με την Εθνική Ομοσπονδία Άγριας Ζωής, το σώμα ενός πούμα, γνωστό και ως λιοντάρι του βουνού, είναι καλυμμένο με καστανόχρωμη γούνα εκτός από τη λευκογκρίζα κοιλιά του και το στήθος.

Η γενετική μετάλλαξη που ευθύνεται για την ολόλευκη μελάγχρωση του μωρού είναι σπάνια για το είδος. Ο Μολίνα είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι στον ζωολογικό κήπο όλοι χάρηκαν με το αλμπίνο πούμα «γιατί δεν το βλέπει κανείς πολύ συχνά αυτό».

Facebook Twitter Φωτ.: Twitter

Πρόσθεσε ότι το μικρό αλμπίνο πούμα είναι ευάλωτο στο ηλιακό φως, σύμφωνα με το Reuters. Ανέφερε επίσης ότι το μικρό και τα αδέρφια του, σε μπεζ χρώμα φυλάσσονται σε σφραγισμένο κλουβί για προφύλαξη. Ο ζωολογικός κήπος είπε στο Reuters ότι η μητέρα πούμα θα μπορούσε να επιτεθεί στα μικρά της αν μπερδέψει τις ανθρώπινες μυρωδιές με το άρωμα που προέρχεται από τα μωρά της.

Εάν μεγαλώσει σε καθεστώς αιχμαλωσίας, η διάρκεια ζωής ενός πούμα μπορεί να φτάσε ως τα 21 χρόνια, σύμφωνα με την Εθνική Ομοσπονδία Άγριας Ζωής.

Προς το παρόν, το αλμπίνο πούμα ζει σε ιδιωτικό χώρο. Σε μια ανάρτηση στις 22 Αυγούστου στο Facebook, ο ζωολογικός κήπος έγραψε πως «Ο διευθυντής του ζωολογικού κήπου Τόμας Μπελτ ενημερώνει τις οικογένειες του Chontales, της Νικαράγουας και τα μέσα ενημέρωσης ότι, κατόπιν συστάσεων του κτηνιάτρου του ιδρύματός μας, η πρόσβαση περιορίζεται στον θάλαμο όπου γεννήθηκε το πούμα με τον αλμπινισμό».

»Είμαστε ένα ίδρυμα αφοσιωμένο στην καλή διαβίωση των ζώων και προσπαθούμε να παρέχουμε τις καλύτερες συνθήκες που απαιτεί το ζώο για την επιβίωσή του».

A bit of all white! #Puma gives birth to ultra-rare albino cub in #Nicaraguan #zoo at Thomas Belt Zoo in Juigalpa

It is thought that there are only 4 of the rare pumas worldwide pic.twitter.com/Kj99xEFqDl