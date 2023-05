Καναδάς: Γεννήθηκε σπάνιο είδος λεμούριου - Αισιοδοξία για τη διάσωσή τους

Ζωολογικό πάρκο στον Καναδά ανακοίνωσε το γέννηση ενός μωρού ασπρόμαυρου λεμούριου, είδους που κινδυνεύει με εξαφάνιση.

Ύστερα από προσπάθειες τεσσάρων ετών να βρεθεί ταίρι για τους γονείς του, γεννήθηκε ένα υγιές μωρό, όπως ανακοίνωσε το Calgary Zoo, δηλώνοντας αισιόδοξο για τις προσπάθειες διάσωσης του ζώου.

Οι γονείς, Eny και Menabe, και το μωρό τους είναι λίγα από τα εναπομείναντα ζώα του είδους. Πιστεύεται ότι στην άγρια φύση της Μαδαγασκάρης βρίσκονται περίπου 10.000.

Ο κήπος έχει θέσει σε εφαρμογή ένα σχέδιο προστασίας που, μεταξύ άλλων, προβλέπει την τοποθέτηση των λεμούριων που γεννιούνται σε καθεστώς αιχμαλωσίας σε συγκεκριμένες περιοχές. Στόχος η ενίσχυση της γενετικής ποικιλομορφίας.

Exciting news!🎉 A critically endangered black-and-white ruffed lemur pup was born last month to lemur parents 'Eny' & 'Menabe'. While the family is not viewable at this time, all are doing well. Eny is displaying great early mothering skills! 💚 Read on: https://t.co/PExRFapCwd pic.twitter.com/6KqH3nDv28