Η Τζέιν Φόντα ανακοίνωσε πως δεν σκοπεύει να αγοράσει ξανά άλλα ρούχα σε μια προσπάθεια να καταπολεμήσει την κλιματική αλλαγή, αποκαλύπτοντας πως την επηρέασε πολύ η Γκρέτα Τούνμπεργκ.

«Βλέπετε αυτό το παλτό; Χρειαζόμουν κάτι κόκκινο οπότε βγήκα έξω στα μαγαζιά και βρήκα αυτό το παλτό με έκπτωση. Είναι το τελευταίο ρούχο που θα ψωνίσω ποτέ στη ζωή μου», είπε η 81χρονη ηθοποιός και ακτιβίστρια, που βρέθηκε ξανά στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας Fire Drill Friday στο Καπιτώλιο.

Στη συνέχεια σχολίασε πως αυτό μπορεί να μην σημαίνει και πολλά δεδομένης της ηλικίας της, τονίζοντας ωστόσο πως νιώθει την ανάγκη να το κάνει και αστειεύτηκε πως αν ζήσει μέχρι τα 100 ίσως επανεξετάσει την απόφασή της.

Όπως εξήγησε, πήρε την συγκεκριμένη απόφαση επειδή την επηρέασε πολύ η Γκρέτα Τούνμπεργκ που την έκανε να σκεφτεί «για τον καταναλωτισμό». «Μεγάλωσα όταν ο καταναλωτισμός δεν ήταν τόσο θηλιά στο λαιμό οπότε λέω στον κόσμο πως δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε να ψωνίζουμε για να βρούμε την ταυτότητά μας. Τους λέω πως δεν χρειαζόμαστε άλλα πράγματα οπότε θα πρέπει να δώσω το παράδειγμα πως δεν αγοράζω άλλα ρούχα- άρα πολύ ελεύθερος χρόνος για εμένα από εδώ και πέρα», δήλωσε η Τζέιν Φόντα.

Here’s Jane Fonda saying that her coat is the last article of clothing she will buy. She acknowleges it may not mean much given her age, but it was important to make the statement. (She also quipped that she’ll have some time on her hands with shopping no longer in the equation. pic.twitter.com/tKhVDM3vwI