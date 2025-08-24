ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ο Ζελένσκι συγκρούεται με τον Τραμπ για το Ντονμπάς – Το μεγάλο παζάρι για την Ουκρανία

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απορρίπτει τις πιέσεις για παραχώρηση εδαφών στο Ντονμπάς, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ προωθεί ειρηνευτική συμφωνία. Ποιο είναι το διακύβευμα για την Ουκρανία

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ο Ζελένσκι συγκρούεται με τον Τραμπ για το Ντονμπάς – Το μεγάλο παζάρι για την Ουκρανία Facebook Twitter
φωτ.: Getty
0

Στο Οβάλ Γραφείο, ο Ντόναλντ Τραμπ έδειξε έναν χάρτη της Ουκρανίας με κόκκινο χρώμα στο Ντονμπάς: «Η Ρωσία πήρε ήδη μεγάλο κομμάτι, η Ουκρανία πρέπει να κάνει συμφωνία για ειρήνη, αλλιώς θα χάσει περισσότερα».

Για τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όμως, ο χάρτης είχε άλλη σημασία. Σε κατ’ ιδίαν συζήτηση, θύμισε ότι ο παππούς του πολέμησε στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο για να ελευθερώσει το Ντονμπάς από τους ναζί: «Δεν μπορώ απλά να το παραδώσω».

Μετά την επιστροφή του στο Κίεβο, τόνισε δημόσια: «Πολλές οικογένειες έδωσαν αίμα για το Ντονμπάς. Δεν είναι τόσο απλό όσο νομίζουν κάποιοι».

Το Ντονμπάς, περιοχή πλούσια σε ορυκτά, που περιλαμβάνει το Ντονέτσκ και το Λουχάνσκ, βρίσκεται στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων. Η Ρωσία απαιτεί την πλήρη παραχώρησή του, ενώ οι μάχες συνεχίζονται με χιλιάδες νεκρούς στρατιώτες και από τις δύο πλευρές.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν χρησιμοποιεί εδώ και χρόνια την περιοχή ως μοχλό πίεσης. Τώρα, στον τέταρτο χρόνο του πολέμου, επιχειρεί όχι μόνο να την καταλάβει, αλλά και να πλήξει πολιτικά τον Ζελένσκι.

Δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι περισσότεροι Ουκρανοί αντιτίθενται σε οποιαδήποτε παραχώρηση εδαφών, ενώ το Σύνταγμα το απαγορεύει. Ο Ζελένσκι βρίσκεται ανάμεσα σε μια επώδυνη επιλογή: να υποστηρίξει κάτι που ο λαός απορρίπτει ή να συγκρουστεί με τον Τραμπ, που πιέζει για «ανταλλαγές εδαφών».

Αναλυτές σημειώνουν ότι η μόνη πιθανότητα να δεχτεί ο ουκρανικός λαός θα ήταν με ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη —με συμμετοχή στρατευμάτων ή αεροπορικής κάλυψης— ώστε να αποτραπούν μελλοντικές ρωσικές επιθέσεις.

Ο Τραμπ παρουσιάζει τα σχέδιά του ως «ανταλλαγές γης», θεωρώντας ότι το Ντονμπάς θα χαθεί σύντομα. Όμως για τους Ουκρανούς, αυτό σημαίνει εγκατάλειψη πόλεων-κλειδιών που μπορούν να προστατεύσουν τη χώρα από νέα εισβολή.

Από την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, το Ντονμπάς ήταν προπύργιο φιλορωσικών δυνάμεων. Το 2014 η Μόσχα κατέλαβε την Κριμαία και ενίσχυσε τους αυτονομιστές της περιοχής, προετοιμάζοντας τον σημερινό πόλεμο. Ο Ζελένσκι, που εξελέγη το 2019 με υπόσχεση ειρήνης, αρχικά ήταν ανοιχτός σε συμβιβασμό, αλλά μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή το 2022 και τις θηριωδίες κατά αμάχων, άλλαξε γραμμή, ζητώντας την πλήρη ανακατάληψη του Ντονμπάς.

Σήμερα, με το μέτωπο να αιμορραγεί, ο Ουκρανός πρόεδρος αντιμετωπίζει ξανά το δίλημμα: προσωρινή παραχώρηση εδαφών με αντάλλαγμα διεθνείς εγγυήσεις, ή συνέχιση ενός πολέμου φθοράς.

Όμως η μεγάλη ερώτηση παραμένει: θα δεχθεί ποτέ η Ρωσία μια πραγματική συμφωνία ασφαλείας που να δένει τα χέρια της στο μέλλον;

Με πληροφορίες από New York Times

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η αμερικανική αξιοπιστία αμφισβητείται στην Ασία: Οι σύμμαχοι σκέφτονται στρατηγική ανεξαρτησία

Διεθνή / Η αμερικανική αξιοπιστία αμφισβητείται στην Ασία: Οι σύμμαχοι σκέφτονται στρατηγική ανεξαρτησία

Η πολιτική Τραμπ και οι απρόβλεπτες ενέργειες των ΗΠΑ αναγκάζουν Ιαπωνία, Νότια Κορέα και Αυστραλία να εξετάσουν εναλλακτικά σχέδια ασφάλειας στην Ασία, προκαλώντας αβεβαιότητα για την περιφερειακή σταθερότητα
THE LIFO TEAM
Η Ουκρανία χτυπά τη Ρωσία στην εθνική της γιορτή: Επίθεση με drone σε σταθμούς πυρηνικών και πετρελαίου

Διεθνή / Η Ουκρανία χτυπά τη Ρωσία στην εθνική της γιορτή: Επίθεση με drone σε σταθμούς πυρηνικών και πετρελαίου

Τις τελευταίες εβδομάδες, και την ώρα που εντείνονται οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου υπό την πίεση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, η Ουκρανία έχει εξαπολύσει δεκάδες drone εναντίον του ρωσικού εδάφους
LIFO NEWSROOM
Doulos Phos: Το πλοίο-θρύλος που έγινε ξενοδοχείο πολυτελείας και σώθηκε από τη διάλυση

Διεθνή / Doulos Phos: Το πλοίο-θρύλος που έγινε ξενοδοχείο πολυτελείας και σώθηκε από τη διάλυση

Το MV Doulos Phos, πρώην επιβατηγό πλοίο και αποστολικό σκάφος, μετατράπηκε σε ξενοδοχείο πολυτελείας στην Ινδονησία, διατηρώντας την ιστορική του κληρονομιά και προσφέροντας εμπειρία θάλασσας στην ξηρά
LIFO NEWSROOM
Ιταλικές παραλίες σε κρίση: Ομπρέλες-χρυσάφι αδειάζουν τις ακτές

Διεθνή / Ιταλικές παραλίες σε κρίση: Ομπρέλες-χρυσάφι αδειάζουν τις ακτές

Οργή στην Ιταλία για τις εξωφρενικές τιμές στις παραλίες. Ομπρέλα και δύο ξαπλώστρες φτάνουν έως και 117€ την ημέρα, με τις οικογένειες να εγκαταλείπουν τα beach clubs. Πώς η κρίση μισθών και η πολιτική αντιπαράθεση αλλάζουν το καλοκαίρι των Ιταλών
LIFO NEWSROOM
Το Πεντάγωνο μπλοκάρει την Ουκρανία: Γιατί οι ΗΠΑ δεν την αφήνουν να χτυπήσει τη Ρωσία με ATACMS

Διεθνή / Το Πεντάγωνο μπλοκάρει την Ουκρανία: Γιατί οι ΗΠΑ δεν την αφήνουν να χτυπήσει τη Ρωσία με ATACMS

Οι ΗΠΑ εμποδίζουν την Ουκρανία να χρησιμοποιήσει αμερικανικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς κατά στόχων στη Ρωσία, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει για ειρηνευτικές συνομιλίες με το Κρεμλίνο
LIFO NEWSROOM
Το μυστηριώδες διαστημικό αεροσκάφος X-37B της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ ξεκίνησε νέα μυστική αποστολή

Διεθνή / Το μυστηριώδες διαστημικό αεροσκάφος X-37B της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ ξεκίνησε νέα μυστική αποστολή

Το X-37B, το μυστικό διαστημικό αεροσκάφος του Πενταγώνου, εκτοξεύτηκε με πύραυλο της SpaceX από το Κένεντι - Η αποστολή του παραμένει άκρως απόρρητη, με στόχο δοκιμές σε τεχνολογίες αιχμής
LIFO NEWSROOM
Γερμανία: Από «δημοσιονομικός άγιος» σε «αμαρτωλό» – Η εκτόξευση των αμυντικών δαπανών και το χρέος

Διεθνή / Γερμανία: Από «δημοσιονομικός άγιος» σε «αμαρτωλό» – Η εκτόξευση των αμυντικών δαπανών και το χρέος

Μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, η Γερμανία αυξάνει δραστικά τις αμυντικές δαπάνες, χαλαρώνει τον «φρένο χρέους» και δανείζεται μαζικά, προκαλώντας ανησυχία για το μέλλον της οικονομίας
LIFO NEWSROOM
Νότια Αφρική: Συνελήφθη ο «βαρόνος των ρινόκερων» για λαθρεμπόριο 964 κεράτων αξίας 14 εκατ. δολαρίων

Διεθνή / Νότια Αφρική: Συνελήφθη ο «βαρόνος των ρινόκερων» για λαθρεμπόριο 964 κεράτων αξίας 14 εκατ. δολαρίων

Ο 83χρονος Τζον Χιουμ, πρώην κτηματομεσίτης και ιδιοκτήτης του μεγαλύτερου ιδιωτικού κοπαδιού ρινόκερων, συνελήφθη στη Νότια Αφρική κατηγορούμενος για λαθρεμπόριο κεράτων
LIFO NEWSROOM
 
 