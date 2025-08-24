Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Να σαπίσει στη φυλακή» - Ξεσπά η αδελφή της 36χρονης

«Να μπει φυλακή και να μην ξαναβγεί ποτέ» λέει η αδελφή του θύματος της γυναικοκτονίας στον Βόλο, λίγες ώρες μετά τη σύλληψη του 40χρονου δράστη.

Η αδελφή της 36χρονης θρηνεί για την απώλεια της, την ώρα που η εισαγγελέας του Βόλου άσκησε στον δράστη της γυναικοκτονίας κακουργηματική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά θύματος ενδοικογενειακής βίας.

Ο ίδιος ζήτησε προθεσμία και θα απολογηθεί την Τρίτη στις 10:00 το πρωί, ωστόσο η αδελφή του θύματος όπως ανέφερε σε δηλώσεις της, ελπίζει «να μπει φυλακή και να μην ξαναβγεί ποτέ. Σε αυτή να σαπίσει».

Μιλώντας στον taxydromos.gr, περιέγραψε ως «εφιαλτική» τη ζωή που βίωνε η αδελφή της στον γάμο της με τον 40χρονο.

«Πέρασε τόσα η αδελφή μου με αυτόν. Ήταν μια γυναίκα δυναμική, που κυνηγούσε το μεροκάματο, μια μητέρα στήριγμα για τα παιδιά της, που τα λάτρευε και έδινε τη ζωή της για αυτά. Θέλω πολλά ακόμη να πω για την αδερφή μου, αλλά δεν είμαι σε θέση. Δεν είμαι σε κατάσταση», συμπλήρωσε.

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Τι θα γίνει με τα παιδιά

Στο μεταξύ, δόθηκε παραγγελία από την Εισαγγελία να γίνει κατεπείγουσα και κατά προτεραιότητα κοινωνική έρευνα από το τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Βόλου για τα ανήλικα τέκνα του ζευγαριού προκειμένου να διαπιστωθεί εντός της εβδομάδας πού θα ανατεθεί η επιμέλειά τους.

Μέχρι στιγμής βρίσκονται υπό την φροντίδα της οικογενειακής γραμμής της μητέρας.

Επίσης, δόθηκε εντολή από την Εισαγγελία να διερευνηθεί η νοσηλεία του 40χρονου δράστη σε ψυχιατρική κλινική, τον περασμένο Ιούνιο, σε σχέση με τα συμπτώματα που παρουσίασε και χρειάστηκε να νοσηλευτεί, τη διάρκεια της νοσηλείας και τις συνθήκες υπό τις οποίες αφέθηκε ελεύθερος.