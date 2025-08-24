ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

«Γιατί κρύβεστε;»: Εξαγριωμένοι συγγενείς ομήρων διαδήλωσαν έξω από σπίτια Ισραηλινών υπουργών

Ζητούν κατάπαυση του πυρός και συμφωνία με τη Χαμάς για την απελευθέρωση των ομήρων

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ.: X
Συγγενείς ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας διαδήλωσαν σήμερα έξω από κατοικίες Ισραηλινών υπουργών, ζητώντας κατάπαυση του πυρός και συμφωνία με τη Χαμάς για την απελευθέρωση των ομήρων.

Συνολικά 50 όμηροι εξακολουθούν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, από τους οποίους μόνον οι 20 φέρεται να είναι ζωντανοί.

«Δεν θα συγχωρήσουμε περαιτέρω καθυστέρηση» αναφέρει ανακοίνωση του Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοούμενων. «Ακούστε τους ανθρώπους. Βάλτε τέλος σε αυτόν τον πόλεμο και φέρτε τους όλους πίσω».

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από τα σπίτια έξι υπουργών της κυβέρνησης, περιλαμβανομένου του υπουργού Άμυνας Ισραέλ Κατζ και του υπουργού Εξωτερικών Γκιντεόν Σάαρ.

«Γιατί κρύβεσαι; Συμπεριφέρσου σαν υπουργός Άμυνας» φώναζαν εξαγριωμένες οι οικογένειες των ομήρων ενώ διαμαρτύρονταν έξω από το σπίτι του Κατζ.

Άλλη μία μεγάλη ημέρα κινητοποίησης σε όλο το Ισραήλ έχει σχεδιαστεί να πραγματοποιηθεί μεθαύριο Τρίτη.

Η Χαμάς ανακοίνωσε την περασμένη Δευτέρα ότι συμφώνησε με μια νέα πρόταση των μεσολαβητών για κατάπαυση του πυρός.

Σύμφωνα με ΜΜΕ, πρόκειται για τροποποιημένη εκδοχή μιας πρότασης που είχε διαπραγματευθεί προηγουμένως ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, η οποία φέρεται να περιλαμβάνει κατάπαυση πυρός 60 ημερών στη διάρκεια της οποίας θα απελευθερωθούν δέκα όμηροι με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστίνιων κρατουμένων.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει εγκρίνει σχέδιο για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας ενώ την ίδια στιγμή αφήνει να αιωρείται προοπτική νέων διαπραγματεύσεων με τη Χαμάς.

